Мстислава Чернова нагородили спеціальною відзнакою Гільдії сценаристів США
- Мстислав Чернов отримав премію імені Пола Селвіна від Гільдії сценаристів Америки за фільм "2000 метрів до Андрівки".
- Чернов відомий як один з найбільш впливових українських документалістів.
Оскароносний український режисер Мстислав Чернов отримав ще одну престижну нагороду. Цього разу він став лауреатом премії імені Пола Селвіна 2026 року від Гільдії сценаристів Америки.
Про це повідомили у соцмережах Гільдії у спільній публікації з Мстиславом Черновим.
Чернова нагородили спеціальною відзнакою Гільдії сценаристів США: що відомо?
Український режисер Мстислав Чернов отримав премію імені Пола Селвіна. Ця нагорода присуджується тим, чий сценарій найкраще втілює дух конституційних і громадянських прав та свобод.
Як зазначають у публікації, ці ідеї є незамінними для збереження свободи сценаристів у всьому світі. Мстислав Чернов отримав чергову престижну відзнаку за роботу над фільмом "2000 метрів до Андрівки".
Мене в основному вважають режисером документальних фільмів, але в душі я письменник. Тому для мене визнання моєї творчості з боку Гільдії сценаристів Америки є надзвичайно цінним, адже саме з цього все і почалося. Гадаю, рано чи пізно я опинюся десь у маленькій хатинці й буду тільки писати, писати, писати, бо для мене це найцінніше мистецтво,
– зазначив Чернов.
До речі, на початку лютого Чернов уже вдруге став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно". Про це повідомляли на сайті премії.
Що варто знати про Мстислава Чернова?
- Мстислав Чернов є одним із найвпливовіших українських документалістів сучасності.
- Він працює з міжнародними медіа, зокрема з Associated Press.
- Чернов фільмував ключові події в історії України і не тільки. Зокрема, він висвітлював Революцію Гідності, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Він був одним із журналістів, які опинилися в оточеному Маріуполі у 2022 році. Саме тоді Мстислав Чернов працював над стрічкою "20 днів у Маріуполі", яка здобула феноменальний успіх.
- Фільм отримав Оскар як найкращий документальний фільм, BAFTA, премію Sundance та низку інших міжнародних відзнак.
- Його наступна робота – "2000 метрів до Андрівки" – не змогла поборотися за Оскар, адже Кіноакадемія не включила її до короткого списку номінантів. Проте стрічка вже отримала чимало інших світових нагород.