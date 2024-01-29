На этих снимках была жительница Мариуполя Марианна Вышемирская, которая даже несмотря на обстрелы России, которые едва не покончили с ней, уехала в Москву и активно агитирует за Путина. Узнайте в материале, что сказал об этом режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов.

Смотрите также На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр

Мстислав Чернов не осуждает Марианну Вышемирскую: что сказал режиссер

Он считает, что каждый человек должен иметь возможность выбирать свой путь. Видеограф подчеркивает, что делать выводы без полного понимания всех обстоятельств в жизни конкретного человека неправильно. В то же время он осознает, что атака на роддом в Мариуполе является военным преступлением за которое будет отвечать Россия.

Я не знаю обстоятельств жизни, я не знаю, что у нее происходит. И я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. Важно понимать, что когда мы говорим, например, о бомбардировке мариупольского роддома, мы говорим о потенциальных военных преступлениях. Поэтому здесь нужно работать не только со свидетелями, а с комплексом доказательств,

поделился Мстислав Чернов.

Режиссер также поделился, что продолжает поддерживать связь с некоторыми жителями Мариуполя, которые по разным причинам остались под оккупацией. Он объяснил, что среди оставшихся есть горожане с проукраинскими настроениями.

Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар

Мстислав Чернов с командой сняли фильм об осаде Мариуполя. Ленту уже официально номинировали на Оскар в 2024 году. В частности, в категории "Лучший документальный фильм".

Режиссер признается самая главная цель, которую они ставят перед собой – не просто победа в номинации, а то, чтобы как можно больше людей увидело те преступления, которые совершает Россия на наших землях, а не делали вид, что материал, касающийся событий в Украине, это "sensitive content".

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма