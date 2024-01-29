На цих знімках була жителька Маріуполя Маріанна Вишемирська, яка навіть попри обстріли Росії, які ледь не вкоротили їй віку, виїхала в Москву та активно агітує за Путіна. Дізнайтесь в матеріалі, що сказав про це режисер фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов.

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Мстислав Чернов не засуджує Маріанну Вишемирську: що сказав режисер

Він вважає, що кожна особа повинна мати можливість обирати свій шлях. Відеограф підкреслює, що робити висновки без повного розуміння усіх обставин у житті конкретної людини неправильно. Водночас він усвідомлює, що атака на пологовий будинок у Маріуполі є військовим злочином, за який буде відповідати Росія.

Я не знаю обставин життя, я не знаю, що в неї відбувається. І я вважаю, що кожна людина має право на свою думку. Важливо розуміти, що коли ми говоримо, наприклад, про бомбардування маріупольського пологового будинку, ми говоримо про потенційні військові злочини. Тому тут треба працювати не тільки зі свідками, а з комплексом доказів,

– поділився Мстислав Чернов.

Режисер також поділився, що продовжує підтримувати зв'язок з деякими мешканцями Маріуполя, які за різними причинами залишилися під окупацією. Він пояснив, що серед тих, хто залишився, є містяни з проукраїнськими настроями.

Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар

Мстислав Чернов з командою зняли фільм про облогу Маріуполя. Стрічку уже офіційно номінували на Оскар 2024 року. Зокрема, у категорії "Найкращий документальний фільм".

Режисер зізнається, найголовніша ціль, яку вони ставлять перед собою – не просто перемога в номінації, а те, аби якомога більше людей побачило ті злочини, які чинить Росія на наших землях, а не вдавали вигляд, що матеріал, який стосується подій в Україні – це "sensitive content".

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму