Український режисер Мстислав Чернов представив документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який отримав номінацію на премію Оскар-2024 у категорії "Найкращий документальний фільм".

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"20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар-2024: про що стрічка

Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

Фільм створили українські журналісти, представники міжнародного інформаційного агентства Associated Press: відеооператор Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко. Це були єдині журналісти з міжнародною акредитацією, які залишалися в оточеному російськими загарбниками місті й документували жахи вторгнення.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі" – не перший номінований український фільм на Оскар

Першою українською номінацією став фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" режисера Євгена Афінеєвського, який отримав номінацію на премію Оскар 2016 у категорії "Найкращий документальний фільм". Ця стрічка була зроблена у співпраці з Україною, США та Великою Британією.

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу": дивіться онлайн трейлер фільму

Другим номінованим на Оскар фільмом став "Будинок зі скалок" данського режисера Симона Леренга Вільмонта. Ця стрічка отримала номінацію на премію Оскар 2023 у категорії "Найкращий документальний фільм" і була створена у співпраці з Данією, Швецією, Фінляндією та Україною.

"Будинок зі скалок": дивіться онлайн трейлер фільму