История успеха Мстислава Чернова и его триумф на Оскаре-2024 за "20 дней в Мариуполе"

Мстислав Чернов – режиссер фильма "20 дней в Мариуполе", который одержал победу на Оскаре-2024. Хотя его имя стало известным еще задолго до этого.

Чернов получил премию Гильдии, как лучший режиссер. А также получил всемирную славу и уважение от людей, которые посмотрели "20 дней в Мариуполе" и знают историю его создания.

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Мстислав Чернов – украинский режиссер: что известно

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" уже не один год снимает ужасы войны в разных уголках мира и имеет в своей биографии немало интересных фактов.

Свою карьеру фотографа он начал в 2005 году, работая в местном информационном агентстве MediaPort.

Начиная с 2008 года, Мстислав сотрудничал с международным проектом "Детям Чернобыля" и Novick Cardiac Alliance, фотографируя операции на сердце. А в 2012 году он прожил и работал в Камбодже, акцентируя внимание на местных культурных и медицинских проектах.

Чернов фиксировал ужасы войны в разных частях мира, работая в Ираке, Сирии, секторе Газа, Франции и Гонконге. Но значительную часть своей работы Мстислав посвятил событиям в Украине еще до полномасштабной войны.

Мстислав Чернов снимал исторические события на Майдане Независимости

В 2014 году во время съемок исторических событий на Майдане Независимости, Мстислава Чернова атаковали силовики, сильно ранив ему руку.

Чернов активно работал на востоке Украины, опубликовав первым фотографии с места падения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

А в 2020 году Мстислава задержали во время протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко. Тогда белорусские правоохранители избили украинского фотографа до потери сознания.

Во время полномасштабной войны Мстислав Чернов рисковал своей жизнью

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Мстислав Чернов, вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, оказались в Мариуполе. Они стали свидетелями российских бомбардировок роддома и жилых домов, а также видели российские танки в центре украинского города.

Чтобы передать снимки, сделанные Черновым, он использовал спутниковую связь для отправки материалов агентству Associated Press, поскольку в Мариуполе возникли проблемы со связью. Именно благодаря этой команде мир узнал о страшных событиях российско-украинской войны.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Мстислав и его коллеги находились в Мариуполе в течение 20 дней. Когда ситуация начала ухудшаться, они решили эвакуироваться. Команда сделала это очень вовремя, ведь именно благодаря этому мир смог увидеть "20 дней в Мариуполе".