23 ноября студия представила финальный трейлер фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума" на YouTube, и ролик сразу же подогрел интерес фанатов в преддверии зимней премьеры. В кадре звучат размышления о том, как больно скрывать правду от близких и что произойдет, когда ребенок узнает о настоящей сущности своих родителей.

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Вышел финальный трейлер фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума"

По сюжету фильма, снятого братьями Джо и Энтони Руссо, герои из разных миров и команд вынуждены объединить силы перед лицом катастрофической угрозы со стороны Виктора фон Дума, то есть Доктора Дума. Главного антагониста играет Роберт Дауни-младший, который возвращается в киновселенную Marvel в совершенно новой роли.

В масштабный звездный состав также вошли Крис Эванс в роли Стива Роджерса, Крис Хемсворт, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Флоренс Пью, Том Хиддлстон, Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен.

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"Мстители: Восхождение Доктора Дума": смотрите трейлер фильма онлайн

Особое внимание в ролике привлекают сцены со Стивом Роджерсом и разговоры о жизни, которую герои выбрали когда-то давно, следуя зову сердца. Эти воспоминания возвращают нас во времена, когда команда состояла всего из шестерых участников, ведь именно тогдашние поступки теперь влекут за собой глобальные последствия.

Вместо того чтобы зацикливаться на прошлом, один из героев призывает прекратить мелочные споры, ведь вокруг немало незнакомцев с различными сверхспособностями, а общая угроза требует единства. Именно поэтому персонажи решают объединить усилия в команды и довериться тем, кто готов вести их в бой. Однако даже в такие критические моменты в кадре остается место для фирменного юмора и шуток по поводу мотивационных речей и стандартов Капитана Америки.

Помимо фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума", в декабре состоится немало других громких кинопремьер.