Одни из лучших мультфильмов выпускает студия Disney. Некоторые из них уже стали культовыми и невероятно полюбились зрителям. Редакция Кино 24 собрала подборку мультфильмов от Disney, которые покорят ваши сердца.

Кстати Не стоит тратить время: 3 неудачных мультфильма

"Энканто: Мир магии" (2021 год)

Это история о девочке Мирабель Мадригал. Она родилась в семье, где обладают магическими способностями, однако сама никакого дара не имеет, из-за чего очень грустит. Семья живет в волшебном городе Энканто, который однажды оказывается в опасности. Спасать свой дом спешит Мирабель.

"Энканто: Мир магии": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Коко" (2017 год)

Мальчик Мигель обожает играть на гитаре, любовь к музыке передалась ему от деда. Главный герой мультфильма фанатеет от покойного певца Эрнесто де ла Круса. Однако бабушке совсем не нравится увлечение внука.

Однажды Мигель решает выступить на площади своего города, и вдруг встречает призраков. Впоследствии стало известно, что это родственники парня, которых уже нет в живых. Близкие берут Мигеля в свой мир, чтобы показать другую жизнь. Однако вернуться домой герою сразу не удается.

"Коко": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Моана" (2016 год)

Детство Моаны прошло на небольшом острове у берегов Тихого океана. Однако его обитателям грозит опасность, из-за очень древнего проклятия. Узнав об этом, девочка отправляется навстречу приключениям, о которых давно мечтала. Во время путешествия она знакомится с полубогом Мауи. Мужчине нужно рискнуть, чтобы избавить остров от опасного проклятия.

"Моана": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Надеемся, что вы выбрали для себя мультфильм на сегодняшний вечер, чтобы расслабиться и набраться энергии перед началом новой рабочей недели.