Потрясающая сумма: сколько миллионов долларов собрала "Мавка" в мировом прокате

2 марта в кинотеатрах состоялась премьера украинского анимационного мультфильма "Мавка. Лесная песня". Он показал феноменальный результат кассовых сборов в Украине, а затем покорил мировых зрителей.

"Мавку" показали более чем в 80 странах. Ко Дню Независимости в Украине она уже вышла онлайн, а международный прокат завершится через несколько месяцев.

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"Мавка" собрала в прокате более 17 миллионов долларов

Потрясающим результатом "Мавки" в мировом прокате поделилась СЕО Film.ua Group Виктория Ярмощук на медиафоруме Kyiv Media Week.

Трудно переоценить, насколько международный успех "Мавки" важен для всего рынка. Для многих наших дистрибьюторов успех "Мавки" возродил веру в независимую анимацию и очень сильно поднял рейтинг и доверие к украинскому кино.

– отметила Ярмощук.

Сюжет и трейлер "Мавки"

В одном из лучших украинских мультфильмов рассказали историю безграничных украинских лесов, которые с давних пор скрывают множество тайн и загадок. Среди столетних деревьев живут необычные мифические существа. Главной героиней является Мавка – Душа и новоизбранная Берегиня Леса. Ее главная задача – защищать Лес и его главное сокровище – Источник жизни – от любых посягательств людей.

Однажды судьба Мавки переплетается с судьбой Лукаша – простого парня из села, обладающего редким музыкальным даром – невероятной игрой на свирели. Они безумно влюбляются друг в друга, но даже не догадываются, через что придется пройти. Сможет ли Мавка спасти Лес, а любовь Лукаша саму Мавку?

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма