Потрясающая сумма: сколько миллионов злотых украинская "Мавка" собрала в Польше

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" очень полюбился кинолюбам в Польше. Уже после третьего месяца лента находится в топах кассовых сборов среди всех релизов в польских кинотеатрах.

Кинотворцы подчеркнули, что это беспрецедентно для украинского проекта в польском прокате. Какую сумму собрал любимый анимационный фильм миллионов зрителей в Польше да не только, читайте в материале.

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Кассовые сборы "Мавки" в Польше пересекли отметку более чем в 9 513 539 злотых

С первых дней украинский анимационный фильм "Мавка" держится на вершине списка кассовых сборов всех релизов в польских кинотеатрах. В Польше уже после третьего месяца проката этого украинского анимационного фильма кассовые сборы превысили отметку более 9 513 539 злотых, а количество проданных билетов составило 479 965.

Прокат все еще продолжается, а кинотворцы благодарны зрителям за столь колоссальную поддержку украинского продукта.

"Благодарны зрителям в Польше за просмотры и рады видеть всех на сеансах. Прокат продолжается",

– говорится в сообщении.

Мультфильм озвучили известные украинские звезды

"Мавка. Лесная песня" – самый ожидаемый украинский анимационный фильм последних лет. Он создавался на основе "Лесной песни" Леси Украинки и других персонажей из славянских мифов и легенд. Мультфильм был озвучен известными украинскими звездами. Голос повествовательницы принадлежат покойной украинской артистке Нине Матвиенко.

Лукаша озвучил Артем Пивоваров, антагонистку Килина – актриса и телеведущая Елена Кравец, а воинствующей Русалке Водянице подарила свой голос фронтвумен группы The Hardkiss – Юлия Санина. Певцу и актеру DZIDZIO (Михаил Хома – 24 Канал) досталась роль ворчливого и безудержного, но всегда преданного друга Мавки, Шумника Гука. А главную героиню, Мавку, озвучила украинская актриса Наталья Денисенко.

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