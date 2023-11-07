Кінотворці підкреслили, що це безпрецедентно для українського проєкту в польському прокаті. Яку суму зібрав улюблений анімаційний фільм мільйонів глядачів у Польщі та не тільки, читайте в матеріалі.

Радимо 4 фільми про теніс, які змусять вас полюбити цей вид спорту

Касові збори "Мавки" у Польщі перетнули позначку у понад 9 513 539 злотих

З перших днів український анімаційний фільм "Мавка" тримається на вершині списку касових зборів серед всіх релізів у польських кінотеатрах. У Польщі вже після третього місяця прокату цього українського анімаційного фільму касові збори перевищили позначку в понад 9 513 539 злотих, а кількість проданих квитків склала 479 965.

Прокат все ще триває, а кінотворці вдячні глядачам за таку колосальну підтримку українського продукту.

"Вдячні глядачам у Польщі за перегляди й раді бачити усіх на Мавчиних сеансах. Прокат триває",

– йдеться у дописі.

Мультфільм озвучили відомі українські зірки

"Мавка. Лісова пісня" – найбільш очікуваний український анімаційний фільм останніх років. Він створювався на основі "Лісової пісні" Лесі Українки та інших персонажів зі слов'янських міфів і легенд. Мультфільм озвучили відомі українські зірки. Голос оповідачки належать покійній українській артистці Ніні Матвієнко.

Лукаша озвучив Артем Пивоваров, антагоністку Килину – акторка і телеведуча Олена Кравець, а войовничій Русалці Водяниці подарувала свій голос фронтвумен гурту The Hardkiss – Юлія Саніна. Співакові та акторові DZIDZIO (Михайло Хома – 24 Канал) дісталася роль буркотливого і нестримного, але завжди відданого друга Мавки, Шумника Гука. А головну героїню, Мавку, озвучила українська акторка Наталка Денисенко.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму