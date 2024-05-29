Для всей семьи: комедийный мультфильм, который понравится и взрослым и детям

Комедийный семейный мультфильм "Мыслями наизнанку 2" является продолжением популярного анимационного фильма, который вышел в 2015 году. Сценарий для этой ленты был написан Мег ЛеФов, которая также работала над первым фильмом.

По словам создателей, их идея заключается в том, что управлять человеком могут от 5 до 27 различных эмоций. В материале Кино 24 узнайте, о чем сюжет и почему мультфильм стоит вашего просмотра.

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О чем мультфильм "Мыслями наизнанку 2"

В трейлере "Мыслями наизнанку 2" показано, как Райли празднует свое 13-летие с родителями, что приводит к моменту, когда в ее голове срабатывает "сигнал о половом созревании". Те же эмоции из первого мультфильма – Радость, Грусть, Гнев, Отвращение и Страх – наблюдают в панике, когда строители врываются в штаб-квартиру и разносят все место, оставляя его в полных руинах.

"Мыслями наизнанку": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда пыль утихает, банда понимает, что среди них есть новые эмоции. Тревога представляется и намекает, что на пути еще другие новые товарищи – именно в этом заключается проблема.

Первый мультфильм о Райли получил огромный успех: подробности

Новая анимационная лента "Мыслями наизнанку 2" от студий Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures является продолжением предыдущего известного мультфильма "Мыслями наизнанку", вышедшего в 2015 году.

В центре сюжета находится девочка Райли, которая теперь переживает подростковый период и сталкивается с разнообразными проблемами. Она реагирует на них с помощью пяти базовых эмоций, проживающих в ее сознании.

Неудивительно, что компания Pixar решила создать продолжение мультфильма с 2015 года. История Райли собрала 858 миллионов долларов в мировом прокате и прекрасно подходит для продолжения с учетом темы полового созревания.