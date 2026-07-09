Посмотрите эти 3 мультфильма всей семьей

Поскольку сейчас как раз сезон каникул и отпусков, то проведение времени в кругу семьи становится весьма актуальным. Если активные игры немного надоели, то можно попробовать посмотреть мультфильм с поучительным сюжетом, который понравится и малышу, и взрослому.

24 Канал выбрал три отличных варианта, которые наверняка не разочаруют вас.

"Приключения Паддингтона", 2014

Рейтинг IMDb: 7,3

Добродушный перуанский медвежонок отправляется в Лондон после землетрясения, где ему предоставляет приют семья Браунов. Паддингтон хочет купить уникальную старинную книгу для тети Люси, но становится жертвой вора. Из-за этого медвежонок попадает в тюрьму, где становится авторитетом благодаря своим кулинарным талантам и умению варить джем. Новая же семья бросается на его спасение.

"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня", 2023

Рейтинг IMDb: 6,6

По мотивам канонической драмы Леси Украинки лесная Мавка влюбляется в деревенского музыканта Лукаша. Их отношения невозможны по законам леса, однако любовь творит большие чудеса. Но в итоге все приводит к войне между лесными обитателями и крестьянами. Что сможет спасти два мира от взаимного разрушения?

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как приручить дракона", 2010

Рейтинг IMDb: 8,1

События разворачиваются на острове Берк, где деревня викингов постоянно страдает от нападений драконов. Сын вождя мастерит пушку и ранит самого опасного дракона – Ночную Фурию. Найдя раненое животное в лесу, он не решается его убить. Вместо этого он начинает ухаживать за драконом и дает ему забавное имя Беззубик. Благодаря этой дружбе мальчик узнает, что драконы вовсе не жестокие, а нападают они на деревни не по собственной воле.

"Как приручить дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

И хорошие новости для поклонников франшизы "Ваяна" – культовый мультфильм получит продолжение.