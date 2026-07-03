Об этом сообщил Дуэйн Джонсон во время пресс-конференции, пишет издание Collider. В этой статье мы рассказываем, что уже известно о новой картине, кто будет работать над ее созданием и какие планы у создателей франшизы.

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Что известно о работе над новой частью мультфильма "Ваяна"?

Вскоре состоится премьера американского приключенческого фэнтезийного фильма режиссера Томаса Кейла "Ваяна". В то же время поклонников франшизы уже порадовала еще одна новость – создатели работают над разработкой третьей части анимационной истории.

Да, мы обсуждали "Ваяну 3". Но сначала – полнометражный фильм "Ваяна". Давайте сначала дождемся его выхода,

– отметил исполнитель роли Мауи.

Пока подробности о "Ваяне 3" почти не раскрываются. В то же время уже известно, что над сценарием будут работать Джаред Буш и Дана Леду Миллер, которые также входили в число сценаристов игровой адаптации первого мультфильма.

Официального анонса фильма пока нет, однако его разработка уже ведется.

Тем временем зрители с нетерпением ждут премьеру игрового фильма "Ваяна". Главные роли в фильме исполнят Дуэйн Джонсон и Кэтрин Лагаая. Ожидается, что картина также будет иметь большой успех, ведь она основана на одноименном анимационном фильме 2016 года, который в свое время стал мировым хитом и завоевал любовь миллионов зрителей.