Про це повідомив Двейн Джонсон під час пресконференції, пише видання Collider. У матеріалі розповідаємо, що вже відомо про нову стрічку, хто працюватиме над її створенням та які плани мають творці франшизи.

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Що відомо про роботу над новою частиною мультфільму "Ваяна"?

Невдовзі відбудеться прем'єра американського пригодницького фентезійного фільму режисера Томаса Кейла "Ваяна". Водночас шанувальників франшизи вже потішила ще одна новина – творці працюють над розробкою третьої частини анімаційної історії.

Так, ми обговорювали "Ваяну 3". Але спочатку – ігрова "Ваяна". Давайте спершу дочекаємося її виходу,

– зазначив виконавець ролі Мауї.

Наразі подробиць про "Ваяну 3" майже не розкривають. Водночас уже відомо, що над сценарієм працюватимуть Джаред Буш і Дана Леду Міллер, які також були серед сценаристів ігрової адаптації першого мультфільму.

Офіційного анонсу стрічки поки що немає, однак її розробка вже триває.

Тим часом глядачі з нетерпінням очікують на прем'єру ігрової "Ваяни". Головні ролі у фільмі виконають Двейн Джонсон і Кетрін Лагаая. Очікується, що стрічка також матиме великий успіх, адже вона заснована на однойменному анімаційному фільмі 2016 року, який свого часу став світовим хітом і завоював любов мільйонів глядачів.