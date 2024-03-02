Для всей семьи: 3 мультфильма, которые напомнят взрослым о важных ценностях в жизни

Часто в повседневной суете и взрослых проблемах люди забывают, как радоваться жизни. А никто нас не научит этому так, как дети и мультфильмы с глубоким смыслом.

Поэтому в материале Кино 24 выбирайте ленту, которая заставит вас взглянуть на свою жизнь по-другому. Это истории, которые подойдут для просмотра всем семейством и напомнят о важных ценностях.

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Мультфильмы, которые интересно будет смотреть взрослым

"Желание"

Знаете ли вы, что происходит с мечтами, когда в них верить до последнего? Эта история напомнит вам о том, как важно быть смелыми и верить в себя.

Находчивая девушка формирует настолько мощное желание, что на него реагирует космическая сила в виде маленького шарика бесконечной энергии. Чтобы спасти свой народ, они становятся противниками нищего короля. Потому что когда воля одной смелой личности сочетается с магией, тогда могут произойти невероятные чудеса.

"Желание": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Мавка. Лесная песня"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Фильм впервые был представлен в Украине 2 марта 2023 года. В течение периода показа ленты удалось установить несколько национальных рекордов. В частности, он стал самым кассовым украинским кинопроектом за всю историю независимого украинского кинематографа и вошел в топ-20 самых кассовых фильмов в истории кинопроката в Украине.

Лента рассказывает о взаимодействии и противостоянии двух миров: волшебного и человеческого. Основной темой сюжета является романтическая история между лесной Мавкой и крестьянином Лукашем, а также их бой со злодейкой Килиной, которая стремится захватить волшебный лесной источник.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Душа"

Школьный учитель музыки, Джо Гарднер, предан своей мечте выступить на сцене и подарить миру свой джаз. Его долгожданный момент уже близко, но несчастный случай переворачивает все.

Душа Джо отделяется от тела и оказывается в невероятном месте, где собираются души, что еще не отправились в мир живых. Они проходят обучение и выбирают свои призвания, чтобы потом заселяться в новорожденных. Здесь Джо встречает душу по имени 22 (Тина Фей), и эта встреча обещает интересные последствия.

"Душа": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти ленты подойдут для просмотра всей семьей. Дети точно оценят, как изобразили их новых любимых героев, а взрослые напомнят себе, как важно сохранять детскую радость в душе и ценить каждое мгновение жизни.