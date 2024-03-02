Тому у матеріалі Кіно 24 обирайте стрічку, яка змусить вас поглянути на своє життя по-іншому. Це історії, які підійдуть для перегляду усім сімейством і нагадають про важливі цінності.

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Мультфільми, які цікаво буде дивитись дорослим

"Бажання"

Чи знаєте ви, що відбувається з мріями, коли у них вірити до останнього? Ця історія нагадає вам про те, як важливо бути сміливими та вірити у себе.

Винахідлива дівчина формує настільки потужне бажання, що на нього реагує космічна сила у вигляді маленької кульки нескінченної енергії. Щоб врятувати свій народ, вони стають противниками злиденного короля. Бо коли воля однієї сміливої особистості поєднується з магією, тоді можуть відбутися неймовірні дива.

"Бажання": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Мавка. Лісова пісня"

Фільм вперше був представлений в Україні 2 березня 2023 року. Протягом періоду показу стрічки вдалося встановити кілька національних рекордів. Зокрема, він став найбільш касовим українським кінопроєктом за всю історію незалежного українського кінематографа й увійшов до топ-20 найбільш касових фільмів в історії кінопрокату в Україні.

Стрічка розповідає про взаємодію та протистояння двох світів: чарівного та людського. Основною темою сюжету є романтична історія між лісовою Мавкою та селянином Лукашем, а також їхній бій із лиходійкою Килиною, яка прагне захопити чарівне лісове джерело.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Душа"

Шкільний вчитель музики, Джо Гарднер, відданий своїй мрії виступити на сцені та подарувати світу свій джаз. Його довгоочікуваний момент уже близько, але нещасливий випадок перевертає все.

Душа Джо відокремлюється від тіла та опиняється в неймовірному місці, де збираються душі, що ще не вирушили у світ живих. Вони проходять навчання та обирають свої покликання, аби потім заселятися в новонароджених. Тут Джо зустрічає душу на ім'я 22 (Тіна Фей), і ця зустріч обіцяє цікаві наслідки.

"Душа": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці стрічки підійдуть для перегляду усією сім'єю. Дітлахи точно оцінять, як зобразили їхніх нових улюблених героїв, а дорослі нагадають собі, як важливо зберігати дитячу радість у душі й цінувати кожну мить життя.