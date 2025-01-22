Заставляют смеяться взрослых и детей: 7 забавных мультфильмов для всей семьи

Семейный вечер, уютная атмосфера и мультик, который будет собирать всю семью у экрана – что может быть лучше? Но порой хочется найти что-то интересное и не настолько "заезженное", как, к примеру, "Шрек" или "Зоотрополис".

И именно из таких анимационных проектов состоит эта подборка. От милых историй о дружбе до безумных приключений в фантастических мирах – каждый из этих очень смешных и ярких мультфильмов подарит вам море позитива.

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"Хортон" (Horton Hears a Who!, 2008)

Мультфильм, основанный на одноименной книге американского писателя и мультипликатора, работавшего под псевдонимом Доктор Сьюз, рассказывает о добром слоне Хортоне, который случайно слышит голос из крошечного мира, скрытого в пылинке. Хортон решает спасти этот микро- или даже наномир, но убежденность слона в реальности невидимого мира вызывает насмешки окружающих.

Однако, благодаря своей смелости, Хортон доказывает, что даже самый маленький голос имеет значение. Кстати, в украинском дубляже мультфильма голос мэра этого крошечного города принадлежит Владимиру Зеленскому.

"Хортон": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Охотники на драконов" (Dragon Hunters, 2008)

В этом французском мультфильме с очень большим для европейской анимации бюджетом в 20 миллионов долларов, двое неудачников, Лиан-Чу и Гвоздо, выдают себя за охотников на драконов, путешествуя по селам, терроризируемых различными чудовищами. Но на самом деле эти двое – такие же охотники на драконов, как объекты их охоты – драконы. И вдруг парочке случается заказ, который заставляет их отправиться в действительно опасное приключение, чтобы уберечь мир от настоящего монстра. Их путешествие полна смешных моментов, абсурдных ситуаций и замечательной графики.

"Охотники на драконов" захватывают своей уникальной визуальной стилистикой, которая создает неповторимый фэнтезийный мир. Мультфильм получил награды на европейских кинофестивалях за инновационный подход к анимации.

"Охотники на драконов": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Фантастический мистер Лис" (Fantastic Mr. Fox, 2009)

Кукольная мультипликация Уэса Андерсона, снята по мотивам одноименной книги Роальда Даля. По сюжету, разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападений хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его "хитрое" семейство. Но противостояние мистера Лиса с фермерами превращается в увлекательное и веселое приключение.

Все декорации были созданы вручную, что сделало мультфильм настоящим произведением искусства. А еще этот мультфильм, номинировался на Оскар, Золотой глобус и BAFTA, – это настоящий праздник для ценителей неповторимой эстетики Уэса Андерсона (кстати, для режиссера это дебютный анимационный проект).

"Фантастический мистер Лис": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Смолфут" (Smallfoot, 2018)

Этот мультик рассказывает легенду о бигфуте ("большая нога" – он же йети или снежный человек) наоборот. Однажды молодой умный йети, по имени Миго находит кое-что, что все считали выдумкой, а именно – человека (смолфут - "маленькая нога"). И эта новость вызывает в обществе йети настоящий хаос. Эта история затрагивает важные темы о страхе перед неизвестным и силу открытия. А веселые песни и забавные персонажи держат внимание зрителей любого возраста.

"Смолфут": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Кубо и легенда самурая" (Kubo and the Two Strings, 2016)

Мальчик Кубо отправляется на поиски магического доспеха, чтобы защитить свою семью от мстительных духов прошлого. Несмотря на драматическую основу сюжета, мультфильм фильм наполнен легкими и смешными моментами. Анимация здесь выполнена вручную, но усовершенствована благодаря компьютерным технологиям. Мультфильм номинировался на множество наград – в частности Оскар и Золотой глобус, получил несколько премий Энни и был назван лучшей анимацией на BAFTA.

"Кубо и легенда самурая": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Семейка Крудс: Новая эра" (The Croods: A New Age, 2020)

По сюжету первобытная семья пещерных людей встречает современное племя, и эта встреча превращается в череду веселых недоразумений, конфликтов и приключений. Мультфильм показывает, как разные взгляды могут дополнять друг друга, и полон ярких шуток о современной жизни сквозь призму представлений о первобытном мире.

"Семейка Крудсов: Новая эра": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"ХитПиг. Розыск домашних животных" (Hitpig!, 2024)

Этот невероятно забавный мультфильм рассказывает о лихом и циничном частном детективе-кабанчике, по имени ХитПиг, который получает заказ найти и поймать Пиклз – оптимистичную и свободолюбивую слониху, сбежавшую из цирка. Но в конце концов Пиклз становится для ХитПига не очередным заданием, а настоящим другом. Мультфильм создан по детскому бестселлеру New York Times "Пит и Пиклз" (2008) лауреата Пулитцеровской премии Беркли Брезеда, который также стал одним из соавторов сценария.

"ХитПиг. Розыск домашних животных": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Но сюжет книги в мультфильме значительно расширен, а место действия перенесено в яркий футуристический мир в эстетике киберпанка. Режиссерами анимации стали Чинция Анджелини и Дэвид Фейсс, известные работой над мультфильмами серий "Гадкий Я" и "Миньоны". А увидеть "ХитПига" в украинских кинотеатрах мы сможем уже с 6 февраля.