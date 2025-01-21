Кинотворцы поделились несколькими уникальными фактами о процессе создания фильма, что помогли сделать его таким особенным. От сложных съемок на экстремальных локациях до использования инновационных кинематографических техник – каждый этап работы над фильмом был полон вызовов и творческих решений.

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Локации в фильме

Съемки украинского триллера проходили в локациях, которые добавили фильму неповторимой атмосферы. Одна из главных – руина старой церкви в Циблях Киевской области, где располагался таинственный дом, ставший идеальным фоном для важных сцен. Также снимали в яхт-клубе в селе Украинка, Киевской области, а некоторые сцены снимались в роскошной квартире на набережной Киева на Оболони.



Интересно, что создатели фильма отказались от съемок в школе, где снимался фильм "Стоп-Земля", узнав, что их коллеги работали там перед ними. Еще одна интересная деталь: университет, который изображен в фильме, на самом деле снимали на механико-математическом факультете, хотя по сценарию это должен был быть Киевский Политехнический институт.

Изначально сценарий был о Львове

С самого начала сценарий был написан о Львове и его условном пригороде.

Когда мы уже начали работать над поиском локаций, то я уговорил режиссера-львовянина и оператора-львовянина Сашу Познякова сделать все-таки историю не такой львовской, такой медленной, а немножко дать ей динамики, сделать немножко более урбанистической, киевской,

– говорит продюсер Игорь Савиченко.

Это фильм о цене самоутверждения

Основная сюжетная линия фильма сосредоточена на внутреннем мире главной героини – личности, которая отказывается жить по правилам общества и не стремится угождать другим. Однако, чтобы доказать свою правоту, она вынуждена принимать сложные и рискованные решения.

Общество в фильме, как и в реальной жизни, показано через призму социальных сетей, где активные пользователи пропагандируют свое видение того, как должен жить человек. Эти персонажи становятся яркими символами влияния и давления современного мира.

Детективная линия в ленте

Напряженная детективная линия не только держит в напряжении, но и постепенно раскрывает главного персонажа, заставляя ее переживать сложные внутренние изменения. Ее путь к самопознанию становится не только психологически тяжелым, но и поставленным на грань выживания. Стальной характер героини не дает ей остановиться, и она упорно идет к своей цели, несмотря на трудности.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Социальная миссия фильма

В фильме показано три разных способа воспитания детей и то, как разные подходы родителей могут влиять на их будущее. Также подробно раскрыто, насколько опасно распространение наркотиков через мессенджеры, что значат загадочные надписи на стенах домов и как работает эта преступная схема.

Художница Мария Островская разработала уникальную сеть, которая стала гибридом всех соцсетей

Для фильма художница-постановщица Мария Островская создала уникальную сеть, которая является гибридом всех социальных сетей. Через эту платформу героиня Виктория общается с окружающими, публикует фотографии и посты, но со временем начинает получать поток негатива и хейта.

Вызовы на съемках

Съемочная группа начала работу в конце зимы 2021 года. Первой была сцена в Циблях, которую было трудно снимать из-за логистических трудностей. Локация находилась на острове, к которому пришлось добираться на вездеходах, плывя по льду. Проблемы возникли, когда Каховская ГЭС понизила уровень воды, из-за чего между льдом и водой образовалась воздушная прослойка. Это сделало лед хрупким, и вездеходы начали проваливаться.

Драматическое начало и драматический конец

Финальные съемки состоялись в начале 2022 года, перед самым вторжением. Поскольку фильм снимали на пленку, процесс отправки материалов стал целой эпопеей. Пленка была отправлена из Украины в последний возможный день – 22 февраля, и путешествовала через несколько стран, пока не попала в Бухарест, где и была проявлена. Съемки в целом длились почти год. Как отмечают создатели ленты "Драматическое начало и драматический конец".

Музыкальное сопровождение

Композитор Никита Моисеев создал первый вариант музыки еще до начала съемок, просто прочитав сценарий. Интересно, что большинство этой музыки хорошо вписалась в финальный монтаж. На последнем этапе Никита лишь дополнил музыкальное сопровождение, сделав его богаче и точнее. Кроме того, он предложил несколько нестандартных решений для некоторых сцен, что в итоге придали фильму уникальное звучание и характер.

Странные совпадения на съемках фильма

Во время съемок было много неожиданных и странных совпадений, особенно в руинах старой церкви в Циблях. Казалось, что эти руины как-то помогали в процессе. Одним из самых удивительных моментов была съемка сцены на Днепре, когда четверо родителей, ищущих своих детей, оказались в одной лодке. Неожиданно на Днепре спустился густой туман, который стоял до тех пор, пока команда не отсняла всю сцену. Это придало кадру особой символичности.

Следующая сцена должна была проходить в самих руинах, и для ее съемки нужно было солнце, чтобы кадры сочетались с предыдущим материалом. К большому удивлению команды, когда они переехали к руинам, туман внезапно исчез, и появилось солнце.