Однако, кроме "Игры в кальмара", в списке также есть и другие ленты, которые пленили внимание украинской аудитории. Все эти сериалы получили популярность благодаря интересным сюжетам, ярким персонажам и уникальным концепциям.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Скучаю по тебе"

Кэт Донован, опытная детективка, внезапно сталкивается с неожиданной и тревожной находкой, когда она решает зарегистрироваться в приложении для знакомств. Во время поисков среди потенциальных партнеров ее внимание привлекает профиль, принадлежащий мужчине, которого она когда-то любила - ее бывшему жениху, исчезнувшему при невыясненных обстоятельствах много лет назад. Его внезапное появление на платформе вызывает у Кэт целый ряд эмоций и вопросов.

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

Погрузившись в расследование, Кэт начинает восстанавливать детали того исчезновения, которое стало большой тайной для нее и всех вокруг.

"Первобытная Америка"

Мать и сын, которые сбежали от темного и болезненного прошлого, пытаются найти покой и новую жизнь, путешествуя широкими и неприязненными пространствами американского Запада. Их путешествие – это не только физическое передвижение с места на место, но и глубокое эмоциональное путешествие, в процессе которого они пытаются избавиться от своих страхов и ран, что их тянут назад в прошлое. Жизнь на Западе, хоть и предоставляет им свободу, оказывается не такой простой и беззаботной, как они надеялись.

"Первобытная Америка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Игра в кальмара" 1 сезон

Первый сезон сериала "Игра в кальмара" получил огромную популярность и оказался на 4-й строчке среди самых популярных сериалов на стриминговой платформе. Этот корейский триллер быстро привлек внимание зрителей благодаря своему неповторимому сюжету и глубоким социальным темам.

Сюжет сериала рассказывает о сотнях людей, которые находятся в тяжелых финансовых условиях и получают загадочное приглашение принять участие в серии детских игр. Все участники, желая получить большой приз – огромную сумму денег, готовы пройти через разнообразные игры, напоминающие знакомые детские развлечения. Однако, несмотря на невинный вид, каждая игра имеет смертельные последствия для тех, кто проигрывает. Ставки не только финансовые, но и жизненные – для каждого участника это вопрос выживания, ведь потеря означает смерть.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

Среди самых популярных сериалов на Netflix также оказались такие ленты:

"Ла-Пальма"

"Черные голуби"

"Собачий холм"

"В тени"

"Безумие"

"Великолепная пара"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром топового сериала на Netflix.