И чтобы не тратить время на бесконечные поиски, 24 Канал собрал семейные мультфильмы, которые подарят приключения, смех и несколько важных жизненных уроков. И да, взрослым тоже будет интересно.

"Элио"

Что будет, если случайно стать... представителем всей Земли? Именно такая неприятность случается с Элио – мальчиком с неуемной фантазией, которого пришельцы по ошибке принимают за главного землянина.

Теперь вместо домашних забот ему придется вести переговоры с чудаковатыми инопланетянами, проходить опасные испытания и разбираться, кем он является на самом деле. Ведь, как оказалось, межгалактическая дипломатия – это еще тот квест.

Мультфильм сочетает в себе яркую фантастику, юмор и теплую историю о поиске себя.

"Элио": смотреть трейлер

"Зоотрополис 2"

Джуди Хопс и Ник Уайлд снова возвращаются на службу, хотя руководство уже не слишком верит в их талант. После провального самовольного расследования репутация детективов трещит по швам.

Последний шанс все исправить приводит напарников к загадочному питону Гэри ДеСнейку, который убежден, что за погодой в городе скрывается гораздо больше секретов, чем кажется.

Зрителей ждут новые шутки, динамичные приключения и детектив, который докажет: даже самые опытные герои иногда наступают на грабли. Просто делают это очень эффектно.

"Зоотрополис 2": смотреть трейлер

"Как приручить дракона"

Пока другие викинги мечтают о героических подвигах и победах над драконами, Икинг случайно находит себе... лучшего друга.

Беззубик, легендарная Ночная Фурия, оказывается вовсе не кровожадным монстром, а умным и преданным существом. И именно эта дружба заставляет мальчика усомниться во всем, во что его учили верить.

Это история о смелости быть не таким, как все, о доверии и о том, что иногда самыми страшными чудовищами оказываются вовсе не драконы.

"Как приручить дракона": смотреть трейлер

"Злодеи 2"

Бывшие преступники изо всех сил пытаются стать законопослушными гражданами. Но, как показывает жизнь, прошлое любит напоминать о себе в самый неподходящий момент.

Когда на горизонте появляется новая женская банда, "хорошим плохишам" приходится снова окунуться в опасную игру. И, конечно же, все оказывается гораздо сложнее, чем они ожидали.

Стильная анимация, бешеной темп, море юмора и сюжет, который не дает расслабиться ни детям, ни родителям.

"Злодеи 2": смотреть трейлер

"Гадкий я 4"

Бывший суперзлодей Грю наконец-то наслаждается спокойной семейной жизнью, воспитывает дочерей и привыкает к роли отца маленького Грю-младшего. Но идиллия длится недолго: после побега опасного преступника Максима Ле Маля семье приходится сменить личности и бежать в новый город

"Гадкий я 4": смотреть трейлер

Ну и не пропустите эти мультфильмы для своей коллекции.