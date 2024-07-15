Побили все рекорды: мультфильмы "Гадкий Я" собрали бешеную сумму в прокате

На фоне недавнего выхода "Гадкого Я 4", серия мультфильмов стала первой анимационной франшизой, которая побила все возможные рекорды. Лента собрала бешеную сумму в прокате.

В частности, фильм заработал 5 миллионов долларов от кассовых сборов. В материале узнаете подробности об успехе ленты.

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"Гадкий Я 4" вышел в кино с бешеным успехом: подробности

В начале июля 2027 года мультфильм "Миньоны 4" вышел в прокат и за первый месяц показов собрал более 437 миллионов долларов благодаря совместным усилиям компаний Illumination и Universal Pictures.

Сюжет фильма снова сосредотачивается на приключениях Грю, его жены, миньонов и дочерей, которые отправляются в новые отпуска, но сталкиваются с новой преступной парой.

"Гадкий Я 4": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Франшиза "Миньоны", как и ее четыре предыдущие части и спин-оффы, собрала вместе более 5 миллиардов долларов в мировом прокате, что стало рекордом для истории анимационных фильмов.

Инициатива Illumination и Universal Pictures не прекратится, поскольку они уже планируют выпустить "Миньоны 3" до конца 2027 года, продолжая радовать фанатов увлекательными приключениями любимых персонажей.