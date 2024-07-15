В материале Кино 24 вы сможете узнать, какие известные актеры пережили клиническую смерть. А также прочитаете, какие условия предшествовали этому.

Рекомендуем Они убиты горем: звезды-коллеги эмоционально отреагировали на смерть Шеннен Догерти

Актеры, которые пережили клиническую смерть

Джейн Сеймур

Звезда сериала "Доктор Куинн. Женщина-врач" чуть не умерла из-за аллергической реакции на пенициллин, который ей ошибочно ввели. Это произошло в больнице, где актрисе быстро оказали помощь. Во время инцидента Джейн почувствовала, что она покинула свое тело и взлетела под потолок, где наблюдала за происходящим.

Все возились вокруг меня, – вспоминала актриса позже, – делали уколы, массаж сердца. Перед глазами промелькнула вся жизнь, но я думала не о деньгах и престижных премиях, а о детях – что с ними будет, если я уйду?

– сказала актриса.

Тогда Джейн мысленно просила Бога вернуть ее обратно.

Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд пережил клиническую смерть во время съемок в Югославии в 1970 году. Актер заболел менингитом, но в больнице, куда его доставили, не было необходимых антибиотиков для лечения.

Несколько минут я был мертв. Сначала я попал в туннель с голубым свечением, которое потом перешло в белый свет. В то же время я слышал, как продюсеры сидят у моей кровати в больнице и обсуждают текст телеграммы, которую они собирались отправить жене о моей смерти. Они также решали, как доставить мое тело в Канаду,

– рассказывал актер.

К слову, 20 июня Дональд Сазерленд умер.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор пережила клиническую смерть трижды, последний раз это произошло незадолго до ее смерти в 2008 году. Как и в предыдущих случаях, врачам удалось реанимировать актрису, но это не длилось долго. В интервью Тейлор рассказывала о своих ощущениях во время клинической смерти, которая произошла с ней в конце 50-х годов XX века. Тогда актриса заболела пневмонией, и ее состояние было настолько тяжелым, что она на мгновение пересекла границы этого мира.

По словам Тейлор, она оказалась в туннеле, который был наполнен серебристым светом, будто ртуть. В этом туннеле она встретила своего бывшего мужа, Майкла Тодда, который погиб в автомобильной аварии несколько лет назад. Он сказал актрисе, что для нее пока что рано умирать. После этого она пришла в себя.