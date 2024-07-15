У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатись, які відомі актори пережили клінічну смерть. А також прочитаєте, які умови передували цьому.

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Актори, які пережили клінічну смерть

Джейн Сеймур

Зірка серіалу "Доктор Квін. Жінка-лікар" мало не померла через алергічну реакцію на пеніцилін, який їй помилково ввели. Це сталося в лікарні, де актрисі швидко надали допомогу. Під час інциденту Джейн відчула, що вона покинула своє тіло і злетіла під стелю, де спостерігала за подіями.

Всі поралися навколо мене, – згадувала актриса пізніше, – робили уколи, масаж серця. Перед очима промайнуло все життя, але я думала не про гроші й престижні премії, а про дітей – що з ними буде, якщо я піду?

– сказала акторка.

Тоді Джейн подумки просила Бога повернути її назад.

Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд пережив клінічну смерть під час зйомок в Югославії у 1970 році. Актор захворів на менінгіт, але в лікарні, куди його доставили, не було необхідних антибіотиків для лікування.

Кілька хвилин я був мертвий. Спочатку я потрапив у тунель з блакитним світінням, яке потім перейшло в біле світло. У той самий час я чув, як продюсери сидять біля мого ліжка у лікарні й обговорюють текст телеграми, яку вони збиралися надіслати дружині про мою смерть. Вони також вирішували, як доставити моє тіло до Канади,

– розповідав актор.

До слова, 20 червня Дональд Сазерленд помер.

Елізабет Тейлор

Елізабет Тейлор пережила клінічну смерть тричі, останній раз це сталося незадовго до її смерті у 2008 році. Як і в попередніх випадках, лікарям вдалося реанімувати актрису, але це не тривало довго. У інтерв'ю Тейлор розповідала про свої відчуття під час клінічної смерті, яка сталася з нею в кінці 50-х років XX століття. Тоді актриса захворіла на пневмонію, і її стан був настільки важким, що вона на мить перетнула межі цього світу.

За словами Тейлор, вона опинилася в тунелі, який був наповнений сріблястим світлом, ніби ртуть. В цьому тунелі вона зустріла свого колишнього чоловіка, Майкла Тодда, який загинув у автомобільній аварії кілька років раніше. Він сказав актрисі, що для неї поки що рано вмирати. Після цього вона прийшла до тями.