Даже взрослым будет интересно: 5 новых семейных фильмов для уютных выходных

Выбрать фильм для всей семьи – задача не из простых. Детям нужны приключения, а взрослым – что-то поинтереснее, чем два часа детских песен. К счастью, в 2026 году вышло немало новинок, способных угодить всем.

24 Канал собрал пять новых семейных фильмов, с которыми выходные точно не будут скучными.

"Овцы-детективы", 2026

Жанр: детектив, семейная комедия.

IMDb: 7,4

Когда фермер загадочно умирает, его овцы берутся расследовать преступление. Оказывается, для поиска убийцы не обязательно иметь полицейский жетон. Иногда достаточно копыт.

Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Хвалят остроумный юмор и трогательную историю.



"Овцы-детективы": смотреть трейлер

"Волшебное далекое дерево", 2026

Жанр: фэнтези, приключения.

IMDb: 6,2

Трое детей находят волшебное дерево, которое ведет в фантастические миры. И вот вам доказательство, что за городом можно найти что-то интереснее, чем плохой интернет.

Что говорят критики: 80% на Rotten Tomatoes. Отмечают сказочную атмосферу и семейное тепло, хотя юмор понравился не всем.



"Волшебное далекое дерево": смотреть трейлер

"Прыгуны", 2026

Жанр: анимация, комедия, приключения.

IMDb: 7,2

Девушка переносит свое сознание в роботизированного бобра, чтобы общаться с животными. Но быстро выясняет, что в лесу проблем не меньше, чем у людей.

Что говорят критики: 94% на Rotten Tomatoes. Называют мультфильм одной из самых смешных работ Pixar.



"Прыгуны": смотреть трейлер

"История игрушек 5", 2026

Жанр: анимация, комедия, приключения.

IMDb: 7,3

Вуди, Базз и другие игрушки сталкиваются с новым врагом – планшетом, который взял все внимание Бонни. Знакомая проблема, правда?

Что говорят критики: 92% на Rotten Tomatoes. Хвалят юмор и актуальную тему детского увлечения гаджетами.



"История игрушек 5": смотреть трейлер

"Баранчик Шон и чудовище из Мохнатой долины", 2026

Жанр: анимация, семейная комедия.

IMDb: 7,2

Шон пытается спасти Хэллоуин после уничтожения тыквенной грядки. Но его научные эксперименты заканчиваются появлением загадочного чудовища. Похоже, обычная фермерская жизнь снова не сложилась.

Что говорят критики: 99% на Rotten Tomatoes. Восхищаются изобретательными шутками и пародиями на классические фильмы ужасов.

"Баранчик Шон и чудовище из Мохнатой долины": смотреть трейлер

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