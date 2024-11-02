Редакция Кино 24 расскажет о мультфильмах, которые могут подарить теплые эмоции. Эти ленты не только развлекут, но и смогут словно вернуть нас в беззаботное детство.

Смотрите также 5 сериалов с неожиданной концовкой, которые захватывают с первых минут

"Алладин"

Год: 1992

Режиссёр: Рон Клементс, Джон Маскер

Рейтинг IMDb: 8.0

Анимационный фильм от Walt Disney базируется на рассказе об Алладине и волшебной лампе из сборника "Сказок тысячи и одной ночи".

Это история молодого парня, который живет в вымышленном городе Аграба. Он мечтает о лучшей жизни и влюбляется в принцессу Жасмин. Однажды Аладин находит волшебную лампу, в которой живет джин, готовый исполнить три желания. Благодаря магии лампы он получает возможность изменить свою жизнь, но ему приходится соперничать со злоумышленником Джафаром, который стремится завладеть лампой и ее силой.

"Алладин": смотрите трейлер онлайн

"Король Лев"

Год: 1994

Режиссер: Роб Минкофф, Роджер Аллерс

Рейтинг IMDb: 8.5

В центре сюжета – история молодого львенка Симбы, который является следующим в очереди на правление Землями Прайда после своего отца Муфасы. Но ему угрожает дядя Шрам, который хочет избавиться от них и сам занять трон. Симба убегает из Прайд-ленда и пристает к дуэту Тимона и Пумбы, которые учат его беззаботному образу жизни. Тем временем в Землях Прайда наступает голод и опустошение.

Легендарный мюзикл получил две премии Оскар, Золотой глобус, три премии Грэмми стал лидером по кассовым сборам и занял высокое место в списке лучших фильмов по версии IMDb.

"Король Лев": смотрите трейлер онлайн

"Каникулы Гуфи"

Год: 1995

Режиссер: Кевин Лима

Рейтинг IMDb: 6.8

Беззаботный и простодушный пес Гуфи – один из любимых персонажей Диснея. О нем создали множество мультфильмов, и самый популярный из них рассказывает о сыне Гуфи – старшеклассника Макса. Тот очень волнуется, что он может стать похожим на своего отца, когда будет общаться с одноклассницей Роксаной, в которую влюбился в школе.

В последний день перед каникулами Макс стремится всеми способами привлечь внимание девушки. Директор узнает о его выходках и жалуется отцу. Поэтому Гуфи решает поехать с сыном на рыбалку, не подозревая, что он ставит под угрозу первое свидание Макса.

"Каникулы Гуфи": смотрите трейлер онлайн