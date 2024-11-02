3 ностальгических мультфильма, которые вернут вас в детство
Взрослая жизнь стрессовая и непростая: порой кажется, что от всех этих проблем невозможно спрятаться. В такой момент хочется тепла и уюта, это ощущение может подарить ностальгическое кино.
Редакция Кино 24 расскажет о мультфильмах, которые могут подарить теплые эмоции. Эти ленты не только развлекут, но и смогут словно вернуть нас в беззаботное детство.
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"Алладин"
Год: 1992
Режиссёр: Рон Клементс, Джон Маскер
Рейтинг IMDb: 8.0
Анимационный фильм от Walt Disney базируется на рассказе об Алладине и волшебной лампе из сборника "Сказок тысячи и одной ночи".
Это история молодого парня, который живет в вымышленном городе Аграба. Он мечтает о лучшей жизни и влюбляется в принцессу Жасмин. Однажды Аладин находит волшебную лампу, в которой живет джин, готовый исполнить три желания. Благодаря магии лампы он получает возможность изменить свою жизнь, но ему приходится соперничать со злоумышленником Джафаром, который стремится завладеть лампой и ее силой.
"Алладин": смотрите трейлер онлайн
"Король Лев"
Год: 1994
Режиссер: Роб Минкофф, Роджер Аллерс
Рейтинг IMDb: 8.5
В центре сюжета – история молодого львенка Симбы, который является следующим в очереди на правление Землями Прайда после своего отца Муфасы. Но ему угрожает дядя Шрам, который хочет избавиться от них и сам занять трон. Симба убегает из Прайд-ленда и пристает к дуэту Тимона и Пумбы, которые учат его беззаботному образу жизни. Тем временем в Землях Прайда наступает голод и опустошение.
Легендарный мюзикл получил две премии Оскар, Золотой глобус, три премии Грэмми стал лидером по кассовым сборам и занял высокое место в списке лучших фильмов по версии IMDb.
"Король Лев": смотрите трейлер онлайн
"Каникулы Гуфи"
Год: 1995
Режиссер: Кевин Лима
Рейтинг IMDb: 6.8
Беззаботный и простодушный пес Гуфи – один из любимых персонажей Диснея. О нем создали множество мультфильмов, и самый популярный из них рассказывает о сыне Гуфи – старшеклассника Макса. Тот очень волнуется, что он может стать похожим на своего отца, когда будет общаться с одноклассницей Роксаной, в которую влюбился в школе.
В последний день перед каникулами Макс стремится всеми способами привлечь внимание девушки. Директор узнает о его выходках и жалуется отцу. Поэтому Гуфи решает поехать с сыном на рыбалку, не подозревая, что он ставит под угрозу первое свидание Макса.
"Каникулы Гуфи": смотрите трейлер онлайн