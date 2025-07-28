Вызывают ностальгию: 7 мультфильмов, которые мы в детстве смотрели по телевизору
- Статья рассказывает о мультфильмах, которые стали частью детства целого поколения, такие как "Ким Пять-с-плюсом", "Финеас и Ферб", "Приключения Джеки Чана" и другие.
- Каждый мультфильм кратко описан, в частности, их герои и основные сюжеты.
Еще до начала эпохи YouTube и других стриминговых платформ мы смотрели любимые киноленты на обычных телевизорах. Так, раньше после школы все спешили домой, чтобы успеть посмотреть мультфильмы, которые впоследствии стали неотъемлемой частью детства целого поколения.
А сегодня мы с улыбкой вспоминаем те мультсериалы, которые объединяли сердца во всем мире. Кино 24 подготовил подборку, которая вызовет у вас ностальгию по прошлому.
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"Ким Пять-с-плюсом"
Сериал рассказывает о школьнице-отличнице Ким. Днем девушка учится в школе, а в свободное время – превращается в супергероиню, которая спасает мир. Вместе с неуклюжим другом Роном и его крысой Руфусом, Ким борется со злодеями, в частности с постоянными соперниками – доктором Дракеном и его помощницей Шиго.
"Ким Пять с плюсом": смотрите трейлер мультфильма онлайн
"Финеас и Ферб"
Братья Финеас и Ферб ежедневно воплощают грандиозные научно-инженерные проекты в жизнь. Однако дело ребят совсем не нравится их старшей сестре Кэндис, которая постоянно пытается "сдать" юношей маме. В то же время их утконос Перри, под прикрытием, борется со злоумышленником – доктором Дуфеншмирцем.
"Финеас и Ферб": смотрите трейлер мультфильма онлайн
"Приключения Джеки Чана"
Археолог и мастер боевых искусств Джеки Чан ищет волшебные талисманы со сверхъестественными силами. Вместе с племянницей Джейд и своим дядей, он борется со злом, прежде всего с могущественным демоном Шенду. Что интересно, этот сериал вдохновлен реальным образом Джеки Чана, который появляется в каждой серии и дает короткое интервью.
"Приключения Джеки Чана": смотрите трейлер мультфильма онлайн
Среди других мультфильмов, которые все смотрели в детстве:
- "Злюки бобры";
- "Супершпионки";
- "Лило и Стич: сериал";
- "Скуби-Ду".
Напомним, наша редакция ранее уже рассказывала о новых мультфильмах, которые надо посмотреть с детьми.