Вызывают ностальгию: 7 мультфильмов, которые мы в детстве смотрели по телевизору

Еще до начала эпохи YouTube и других стриминговых платформ мы смотрели любимые киноленты на обычных телевизорах. Так, раньше после школы все спешили домой, чтобы успеть посмотреть мультфильмы, которые впоследствии стали неотъемлемой частью детства целого поколения.

А сегодня мы с улыбкой вспоминаем те мультсериалы, которые объединяли сердца во всем мире. Кино 24 подготовил подборку, которая вызовет у вас ностальгию по прошлому.

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"Ким Пять-с-плюсом"

Сериал рассказывает о школьнице-отличнице Ким. Днем девушка учится в школе, а в свободное время – превращается в супергероиню, которая спасает мир. Вместе с неуклюжим другом Роном и его крысой Руфусом, Ким борется со злодеями, в частности с постоянными соперниками – доктором Дракеном и его помощницей Шиго.

"Ким Пять с плюсом": смотрите трейлер мультфильма онлайн

"Финеас и Ферб"

Братья Финеас и Ферб ежедневно воплощают грандиозные научно-инженерные проекты в жизнь. Однако дело ребят совсем не нравится их старшей сестре Кэндис, которая постоянно пытается "сдать" юношей маме. В то же время их утконос Перри, под прикрытием, борется со злоумышленником – доктором Дуфеншмирцем.

"Финеас и Ферб": смотрите трейлер мультфильма онлайн

"Приключения Джеки Чана"

Археолог и мастер боевых искусств Джеки Чан ищет волшебные талисманы со сверхъестественными силами. Вместе с племянницей Джейд и своим дядей, он борется со злом, прежде всего с могущественным демоном Шенду. Что интересно, этот сериал вдохновлен реальным образом Джеки Чана, который появляется в каждой серии и дает короткое интервью.

"Приключения Джеки Чана": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Среди других мультфильмов, которые все смотрели в детстве:

"Злюки бобры";

"Супершпионки";

"Лило и Стич: сериал";

"Скуби-Ду".

Напомним, наша редакция ранее уже рассказывала о новых мультфильмах, которые надо посмотреть с детьми.