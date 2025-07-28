А сьогодні ми з усмішкою згадуємо ті мультсеріали, які об'єднували серця в усьому світі. Кіно 24 підготував добірку, яка викличе у вас ностальгію за минулим.

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"Кім П'ять-з-плюсом"

Серіал розповідає про школярку-відмінницю Кім. Удень дівчина навчається у школі, а у вільний час – перетворюється у супергероїню, яка рятує світ. Разом із незграбним другом Роном і його пацюком Руфусом, Кім бореться з лиходіями, зокрема з постійними суперниками – доктором Дракеном і його помічницею Шиго.

"Кім П'ять-з-плюсом": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Фінеас і Ферб"

Брати Фінеас і Ферб щодня втілюють грандіозні науково-інженерні проєкти у життя. Однак справа хлопців зовсім не подобається їхній старшій сестрі Кендіс, яка постійно намагається "здати" юнаків мамі. Водночас їхній качкодзьоб Перрі, під прикриттям, бореться зі зловмисником – доктором Дуфеншмірцем.

"Фінеас і Ферб": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Пригоди Джекі Чана"

Археолог і майстер бойових мистецтв Джекі Чан шукає чарівні талісмани з надприродними силами. Разом із племінницею Джейд та своїм дядьком, він бореться зі злом, насамперед з могутнім демоном Шенду. Що цікаво, цей серіал натхненний реальним образом Джекі Чана, який з'являється в кожній серії та дає коротке інтерв'ю.

"Пригоди Джекі Чана": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Серед інших мультфільмів, які всі дивилися в дитинстві:

"Злюки бобри";

"Супершпигунки";

"Ліло і Стіч: серіал";

"Скубі-Ду".

Нагадаємо, наша редакція раніше вже розповідала про нові мультфільми, які треба подивитися з дітьми.