Кіно 24 розповість про одні з останніх анімаційних стрічок, які варто подивитися з малечею. Вони зацікавлюють красивою графікою, веселими сюжетами та щирими емоціями. До того ж кожен мульти має важливий меседж – про дружбу, сміливість і віру в себе.

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"Оріон і Темряк"

Оріон – це 11-річний хлопчик з безліччю ірраціональних страхів. Найбільший з них – це темрява. Раптом вночі його навідує Темряк – втілення найбільшого страху хлопчика.

Він пропонує взяти Оріона в чарівну подорож, щоб допомогти подолати страхи й показати переваги ночі. Стрічка торкається важливих тем долання страху і зачаровує неймовірною анімацією.

"Оріон і Темряк": дивіться трейлер онлайн

"Думками навиворіт 2"

Фільм продовжує розповідати про пригоди Райлі, яка збирається вступити до старшої школи. Вона їде до хокейного табору, але раптом у дівчинки з'являються нові емоції, яких вона раніше не відчувала. Райлі хоче справити враження на старших учасниць табору, коли дізнається, що її подруги не навчатимуться в одній школі.

Цього разу сюжет зосереджується не на Смутку, а на Тривозі. Фільм показує, наскільки руйнівною може бути звичка придушувати та ігнорувати негативні емоції.

"Думками навиворіт 2": дивіться трейлер онлайн

"Учень Тигра"

Підліток Том змушений залишити Китай та переїхати до Сан-Франциско з батьком. Тепер він готується до іспитів та вступу в університет. Раптом Том отримує звістку про те, що його бабуся була хоронителькою могутнього артефакту – яйця фенікса.

Після її смерті ця роль передається онуку. Перед хлопчиком з'являється тигр і розповідає всю правду. Спершу він лякається, але потім усвідомлює свою відповідальність. Кумедні бойові сцени, цікаві персонажі – цей мультик сподобається усім поколінням.

"Учень Тигра": дивіться трейлер онлайн

"Хлопчик і чапля"

Після смерті матері хлопчик Махіто переїжджає до села. Його батько вдруге одружується, обраницею стає молодша сестра його покійної дружини. Махіто складно адаптуватися до нових обставин, особливо коли в будинку починають відбуватися дивні події.

Найзагадковіша з усіх – це поява Сірої Чаплі, яка вміє розмовляти й каже, що може дозволити Махіто знову побачити свою маму. Це найновіша робота Хаяо Міядзакі, що спонукає до роздумів.

"Хлопчик і чапля": дивіться трейлер онлайн