Благодаря широкому выбору вариантов на Netflix, каждый член семьи обязательно найдет любимый мультфильм, который придется по душе. Кино 24 подготовило 3 мультфильма, которые точно вам понравятся.

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"Морское чудовище"

Решившись на смелый поступок, отважная молодая девушка тайно поднимается на борт судна известного охотника на морских чудовищ. Объединенные общей миссией, они отправляются в эпическое приключение неизведанными морскими просторами.

"Морское чудовище": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Дракон желаний"

Главный герой Дин оказывается перед дилеммой, потому что стремится к любви своей подруги детства. Его удача меняется, когда он наталкивается на мистический сосуд, содержащий дух древнего дракона Лонга.

Нет, это не Аладдин, однако возможность загадать у него желание также есть.

Имея силу дракона исполнять три желания, Дин решает завоевать девушку, в которую давно влюблен, с помощью этого магического союзника.

"Дракон желаний": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Орион и тьма"

В новом мультсериале зрители познакомятся с персонажем Орионом, мальчиком, которого мучают многочисленные страхи, среди которых самый большой – темноты. Однажды ночью к нему приходит олицетворение темноты, чтобы показать, что его страхи беспочвенны. Сериал углубится в то, поможет ли эта встреча Ориону преодолеть свои страхи и, в конце концов, изменить свою жизнь. Просмотрите мультфильм, чтобы стать свидетелями увлекательного путешествия Ориона.

"Орион и тьма": смотрите онлайн трейлер мультфильма

В серии увлекательных анимационных фильмов зрителям обещают увлекательное путешествие в мир приключений и волнений. Эти мультфильмы гарантированно будут развлекать зрителей новыми эмоциями и неожиданными поворотами на каждом шагу.