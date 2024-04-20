Завдяки широкому вибору варіантів на Netflix, кожен член сім'ї обов'язково знайде улюблений мультфільм, який припаде до душі. Кіно 24 підготувало 3 мультфільми, які точно вам сподобаються.

Дивіться також Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

"Морське чудовисько"

Наважившись на сміливий вчинок, відважна молода дівчина таємно піднімається на борт судна відомого мисливця на морських чудовиськ. Об'єднані спільною місією, вони вирушають у епічну пригоду незвіданими морськими просторами.

"Морське чудовисько": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Дракон бажань"

Головний герой Дін опиняється перед дилемою, бо прагне кохання своєї подруги дитинства. Його удача змінюється, коли він натрапляє на містичну посудину, що містить дух стародавнього дракона Лонга.

Ні, це не Аладдін, однак можливість загадати у нього бажання також є.

Маючи силу дракона виконувати три бажання, Дін вирішує завоювати дівчину, в яку давно закоханий, за допомогою цього магічного союзника.

"Дракон бажань": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Оріон і темрява"

У новому мультсеріалі глядачі познайомляться з персонажем Оріоном, хлопчиком, якого мучать численні страхи, серед яких найбільший – темряви. Однієї ночі до нього приходить уособлення темряви, щоб показати, що його страхи безпідставні. Серіал заглибиться в те, чи допоможе ця зустріч Оріону подолати свої страхи і, зрештою, змінити своє життя. Перегляньте мультфільм, щоб стати свідками захопливої подорожі Оріона.

"Оріон і темрява": дивіться онлайн трейлер мультфільму

У серії захопливих анімаційних фільмів глядачам обіцяють захопливу подорож у світ пригод і хвилювань. Ці мультфільми гарантовано розважатимуть глядачів новими емоціями та несподіваними поворотами на кожному кроці.