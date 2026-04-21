Золотой стандарт приключенческого кино или обычная ностальгия: что стоит знать о боевике "Мумия"
- "Мумия" – фэнтезийно-приключенческий боевик 1999 года, съемки которого длились 17 недель, и который собрал более 416 миллионов долларов в мировом прокате.
- Главные роли исполнили Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, фильм является свободным ремейком ленты 1932 года и получил оценку 7,1 из 10 на IMDb.
"Мумия" легендарный американский фэнтезийно-приключенческий боевик, премьера которого состоялась в 1999 году. Это работа сценариста и режиссера Стивена Соммерса.
Главные роли в ленте исполнили Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна и другие. В материале 24 Канала рассказываем, почему этот фильм стоит посмотреть.
Почему поклонники кино должны увидеть фильм "Мумия" (1999 года)?
Фильм "Мумия" – это тот редкий случай, когда кино сочетает в себе все и сразу: приключения, юмор, экшн и немного жуткой атмосферы. Как отмечают обозреватели YouTube-канала Кинопил, где откровенно анализируют фильмы, режиссер Стивен Соммерс переосмыслил классическую историю об ожившей мумии и превратил ее в драйвовое приключение в стиле "Индиана Джонс" – с пустынями, сокровищами и опасными ловушками.
Обзор фильма "Мумия": смотрите видео онлайн
Одна из главных причин посмотреть фильм – это харизматичные герои. Брендан Фрейзер создает образ отчаянного авантюриста, за которым интересно наблюдать, а Рэйчел Вайс добавляет истории не только красоты, но и ума и юмора. Их химия на экране работает настолько хорошо, что держит внимание от начала до конца.
Фильм также запоминается атмосферой: древние проклятия, пески Египта, жуткие сцены с жуками и один из самых харизматичных злодеев – Имхотеп в исполнении Арнольда Вослу. Несмотря на свой возраст, лента до сих пор выглядит динамично и не теряет шарма.
"Мумия" не перегружает сложной философией – это легкое, увлекательное кино, которое идеально подходит для отдыха. Именно поэтому его хочется пересматривать снова и снова – ради эмоций, приключений и той самой атмосферы настоящего кинематографического драйва.
"Мумия": смотрите онлайн трейлер фильма
Что стоит знать о фильме "Мумия"?
- "Мумия" – один из лучших фэнтезийно-приключенческих боевиков конца 90-х.
- Главные роли в фильме исполнили Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Кевин Дж. О'Коннор и Арнольд Вослу.
- Фильм является свободным ремейком одноименной ленты 1932 года.
- Съемки продолжались в течение 17 недель.
- "Мумия" имела значительный коммерческий успех: только в США она собрала более 43 миллионов долларов, а в мировом прокате – около 416 миллионов.
- На сайте IMDb лента получила оценку 7,1 балла из 10 возможных.