Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины. Общие боевые потери российских войск ориентировочно составили 800 тыс. 010 человек.
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МВД Украины сравнили ориентировочные потери врага с "Игрой в кальмара"
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что общие боевые потери российских войск, по состоянию на 7 января 2025 года, ориентировочно составили 800 тыс. 010 человек. Они провели аналогию с популярным сериалом на Netflix "Игра в кальмара".
Оккупант №800 010 выбыл. На нашей земле для оккупанта всегда горит красный свет,
– отметили в МВД Украины.
МВД Украины о потерях оккупантов / Фото МВД Украины
Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года до 7 января 2025 года ориентировочно составили:
- Личного состава – около 800 010 человек (+1970 за последние сутки),
- Танков – 9710 единиц (+10),
- Боевых бронированных машин – 20 189 единиц (+25),
- Артиллерийских систем – 21 710 единиц (+45),
- РСЗО – 1260 единиц (+2),
- Средств ПВО – 1038 единиц (+4),
- Самолетов – 369 единиц (без изменений),
- Вертолетов – 331 единица (без изменений),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 708 единиц (+83),
- Крылатых ракет – 3014 единиц (без изменений),
- Кораблей/катеров – 28 единиц (без изменений),
- Подводных лодок – 1 единица (без изменений),
- Автомобильной техники и автоцистерн – 33 226 единиц (+170),
- Специальной техники – 3681 единица (без изменений).
В Генштабе ВСУ отметили, что указанные данные являются ориентировочными и уточняются в процессе проведения боевых действий. Эти цифры являются результатом длительной и бескомпромиссной борьбы украинских сил, продолжающих наносить серьезные потери врагу на всех фронтах.
Что известно о сериале "Игра в кальмара"
По сюжету популярного сериала, сотни игроков, которым критически нужны деньги, получают загадочное приглашение принять участие в серии детских игр, которые проходят в условиях, где ставки – не просто выигранные деньги, а и их жизни. Победитель получает заманчивый денежный приз, однако все остальные участники будут вынуждены столкнуться со смертельными последствиями своих поражений. Игры, которые, на первый взгляд, кажутся невинными и даже наивными, оказываются жестокими и смертельными испытаниями, в которых каждое движение может стать фатальным.
"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала
Сериал уже успел завоевать огромную популярность, и на платформе Netflix доступны два сезона. Каждый из них добавляет новые потрясающие повороты в сюжет и углубляет сложность моральных дилемм, перед которыми оказываются персонажи.
Но самой громкой новостью стало появление тизера третьего сезона, который, по информации от создателей, вероятно, станет финальным. Фанаты сериала уже в ожидании, ведь тизер обещает захватывающие события и новые неожиданные моменты, которые, вероятно, завершат эту историю на огромной и драматической ноте.