Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України. Загальні бойові втрати російських військ орієнтовно склали 800 тис. 010 осіб.

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МВС України порівняли орієнтовні втрати ворога з "Грою в кальмара"

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що загальні бойові втрати російських військ, станом на 7 січня 2025 року, орієнтовно склали 800 тис. 010 осіб. Вони провели аналогію з популярним серіалом на Netflix "Гра в кальмара".

Окупант №800 010 вибув. На нашій землі для окупанта завжди горить червоне світло,

– зазначили в МВС України.



МВС України про втрати окупантів / Фото МВС України

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року до 7 січня 2025 року орієнтовно склали:

Особового складу – близько 800 010 осіб (+1970 за останню добу),

– близько 800 010 осіб (+1970 за останню добу), Танків – 9710 одиниць (+10),

– 9710 одиниць (+10), Бойових броньованих машин – 20 189 одиниць (+25),

– 20 189 одиниць (+25), Артилерійських систем – 21 710 одиниць (+45),

– 21 710 одиниць (+45), РСЗВ – 1260 одиниць (+2),

– 1260 одиниць (+2), Засобів ППО – 1038 одиниць (+4),

– 1038 одиниць (+4), Літаків – 369 одиниць (без змін),

– 369 одиниць (без змін), Гелікоптерів – 331 одиниця (без змін),

– 331 одиниця (без змін), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 708 одиниць (+83),

– 21 708 одиниць (+83), Крилатих ракет – 3014 одиниць (без змін),

– 3014 одиниць (без змін), Кораблів/катерів – 28 одиниць (без змін),

– 28 одиниць (без змін), Підводних човнів – 1 одиниця (без змін),

– 1 одиниця (без змін), Автомобільної техніки та автоцистерн – 33 226 одиниць (+170),

– 33 226 одиниць (+170), Спеціальної техніки – 3681 одиниця (без змін).

У Генштабі ЗСУ наголосили, що зазначені дані є орієнтовними та уточнюються в процесі проведення бойових дій. Ці цифри є результатом тривалої та безкомпромісної боротьби українських сил, що продовжують завдавати серйозних втрат ворогу на всіх фронтах.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

За сюжетом популярного серіалу, сотні гравців, яким критично потрібні гроші, отримують загадкове запрошення взяти участь у серії дитячих ігор, які проходять в умовах, де ставки – не просто виграні гроші, а і їхні життя. Переможець отримує привабливий грошовий приз, однак всі інші учасники будуть змушені зіткнутися зі смертельними наслідками своїх поразок. Ігри, які, на перший погляд, здаються безневинними та навіть наївними, виявляються жорстокими та смертельними випробуваннями, в яких кожен рух може стати фатальним.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал вже встиг завоювати величезну популярність, і на платформі Netflix доступні два сезони. Кожен з них додає нові приголомшливі повороти в сюжет і поглиблює складність моральних дилем, перед якими опиняються персонажі.

Але найгучнішою новиною стала поява тизера третього сезону, який, за інформацією від творців, ймовірно, стане фінальним. Фанати серіалу вже в очікуванні, адже тизер обіцяє захопливі події та нові несподівані моменти, які, ймовірно, завершать цю історію на величезній і драматичній ноті.