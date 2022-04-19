"Мы должны доказать, что мы существуем": Олесь Санин завершает работу над фильмом "Довбуш"

Украинский режиссер Олесь Санин во время брифинга в Медиацентре "Украина" рассказал о фильме "Довбуш". По его словам, исторический экшн может выйти в прокат за границей, а уже после войны – в Украине.

Олесь Санин завершает работу над проектом "Довбуш"

Олесь Санин рассказал о том, что работу над лентой "Довбуш", которая должна была выйти в украинских кинотеатрах 12 мая, заканчивают. Сам режиссер работает сейчас во Львове, к работе приобщается команда фильма из других городов, в частности, из Николаева и Херсона.

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Санин подчеркнул, что в мире существует огромный интерес к украинскому кино. К примеру, его фильм "Поводырь" уже вторую неделю подряд идет в прокате в 600 кинотеатрах США и Канады. Продолжаются переговоры по прокату ленты в Европе. Есть запросы даже из Австралии и Японии.

Мы должны доказать, что мы существуем. Сейчас есть большой запрос на украинское искусство, особенно, на украинское кино, потому что оно самое простое и быстро доносит историю о нас, о нашем характере, ради чего мы боремся,

– сказал Олесь Санин.

Что известно о фильме "Довбуш"

По сюжету двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опрышками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой – справедливости.

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Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

Наш фильм об украинском легендарном опрышке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как любил,

– рассказал режиссер киноленты Олесь Санин.

"Довбуш": смотрите трейлер