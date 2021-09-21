"Мы испортим то, что уже рассказали" – второго сезона "Хода королева" не будет

Режиссер лучшего мини-сериала по версии Эмми-2021 "Ход королева" Скотт Фрэнк прокомментировал слухи о втором сезоне ленты. Он отметил, что продолжение картины не будет, но, вероятно, появится новая история с такой же страстью.

Сериал "Ход королевы" сразу полюбили зрители, и многие уже с нетерпением ожидали продолжения истории про шахматистку.

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Во время церемонии Эмми-2021 режиссер проекта Скотт Фрэнк ответил на слухи о втором сезоне. Его комментарий разочаровал фанатов – создатели не планируют продолжать работу над проектом.

"Я чувствую, что мы рассказали эту историю, которую хотели. Я волнуюсь, позвольте мне сказать по-другому, – я боюсь, потому что, если мы попробуем рассказать больше, мы испортим то, что уже рассказали" – поделился обладатель Эмми-2021 режиссер Скотт Фрэнк.

"Мы обязательно продолжим работать вместе", – дополнил исполнительный продюсер Уильям Горберг. "Абсолютно", – ответила актриса Аня Тейлор-Джой.

Попробуйте найти другую историю, которую можно рассказать с той же страстью и командой замечательных художников,

– заметил Горберг.

Команда также рассказала, что даже возьмут с собой актрис Мозес Ингрэм и Мариэль Геллер в следующий проект.

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Учитывая победу в номинации "Лучший мини-сериал", Горберг поблагодарил Netflix за то, что доверились создателям фильма.

Вы вернули сексуальность в шахматы и вдохновили целое поколение девушек и молодых женщин осознать, что у патриархата нет защиты от наших королев,

– обратился Горберг к Ане Тейлор-Джой.

Этот мини-сериал больше всего смотрят на Netflix: 62 миллиона семей во всем мире.

"Ход королевы" 2021: смотрите трейлер мини-сериала

"Ход королевы" – лауреат Эмми-2021

Напомним, в этом году на церемонии Эмми сериал получил награды в следующих номинациях:

"Лучший мини-сериал";

"Лучшая режиссура мини-сериала или фильма";

"Лучшая операторская работа".

Почему сериал "Ход королевы" мы рекомендуем смотреть каждому

В центре истории – спокойная и сосредоточена девушка-вундеркинд Бет Гармон. С тех пор погибла ее мать, она живет в приюте до совершеннолетия. Там она открыла в себе талант и любовь к шахматам. Вместе с пристрастием к игре, девушка страдает зависимостью, так как с детства вынужденно принимает транквилизаторы. Бет взрослеет и борется с этим. В то же время стремится стать успешной в мире шахмат и победить своих соперников-мужчин. Но! Без своих таблеток – она ​​не показывает крутых результатов.

Напомним, роль упорной Бет сыграла харизматичная Аня Тейлор-Джой, за которую и получила Золотой глобус в 2021 году.

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Можем без преувеличения сказать, что создатели сериала превратили настольную игру в настоящую эмоциональную битву, которая не позволяет зрителю "переключиться". Игра напряженная, упорная и захватывающая, зритель словно сам сидит на месте Бет Гармон. Это настоящая история успеха, которую стоит увидеть каждой семье.