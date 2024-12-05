Украинское кино в тренде: какую документальную ленту рекомендуем посмотреть

Украинское кино стремительно развивается, а за последнее десятилетие отечественные режиссеры представили действительно качественные фильмы, которые поразили украинских зрителей. Не отстает у нас и документалистика.

В нынешних реалиях есть немало актуальных тем, которые становятся основой для документальных лент. Среди них – дебютная работа телеведущего и ютуб-блогера Антона Птушкина.

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В рамках спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал совместно с обновленной платформой кино и телевидения Киевстар ТВ рассказывает о документальном фильме, собравшем рекордную сумму в прокате.

"Иногда, когда мы думаем, что спасаем животных, – на самом деле животные спасают нас"

Документальная лента "Мы, наши любимцы и война" рассказывает об украинцах и их домашних животных на фоне российского вторжения. Начиная с 24 февраля 2022 года, многие люди вынуждены были покинуть свои дома и поселиться в других городах. С собой они забирали животных.

Главными героями фильма стали коты, собаки, львы, медведи, лемуры и даже хамелеон по кличке Игорь. Также режиссер показал людей, без которых история этих животных была бы завершенной. Отважные украинцы расскажут, как они спасали четвероногих во время войны. Кроме этого, режиссер взял комментарии у иностранцев, которые были поражены подвигами людей.

Почти у всех фильмов в прокате сейчас есть "теглайн" – это такая мощная фраза на афише, которая описывает, о чем именно это кино. У нас на афише нет теглайна, но фразу мы нашли: "Иногда, когда мы думаем, что спасаем животных, – на самом деле животные спасают нас", – это цитата одной из героинь,

– написал Антон Птушкин в своем инстаграме.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите трейлер фильма

Ну и какая украинская документальная лента о животных может обойтись без любимцев миллионов? Зрители увидят в фильме знаменитых пса Патрона и кота Шафу, которые вместе со своими владельцами находятся на службе.

Как восприняли дебютную работу Антона Птушкина

Фильм "Мы, наши любимцы и война" стал первой режиссерской кинокартиной для телеведущего и известного блогера Антона Птушкина. И, не будем скрывать: очень успешной.

Сам режиссер признается, что раньше ничего подобного не снимал, а над документалкой работал 1,5 года.

Этот проект вообще отличается от всего, что я делал раньше: здесь не будет красивых ландшафтов, пролетов на дроне (потому что все дроны сами знаете где) или чего-то такого. Это – попытка показать войну в Украине под другим углом – через отношения людей и животных,

– рассказывает подписчикам Антон Птушкин.

Презентовали ленту на 12-м кинофестивале Doc Kyiv Fest, состоявшемся в конце марта 2024 года. После этого "Мы, наши любимцы и война" можно было посмотреть в кинотеатрах. Всего за неделю в прокате фильм собрал 2,3 миллиона долларов, что стало рекордом для документального кино в Украине.

В сети немало киноманов оставили положительные отзывы о ленте. Высоко оценили "Мы, наши любимцы и война" и актеры профессионального театра теней, которые записали особую видеоблагодарность авторам ленты.

"Спасать животных, чтобы оставаться человеком", – так в фильме говорит госпожа Ася Серпинская, и именно такой фразой запечатлелся в голове фильм. Он действительно не только о животных, но преимущественно – о людях, о бесчисленных историях проявления человечности и доброты. Больно конечно осознавать, что о природе красоты и несокрушимости душ украинцев мир узнает через документальные кадры, снятые на фоне ужасов войны. Но в этих кадрах теперь будет жить образ украинцев с огромным сердцем, как жизненный пример, символ веры и надежды во все человечество,

– написала актриса театра.

Документалка получила признание не только в Украине, но и за ее пределами. Фильм "Мы, наши любимцы и война" презентовали на международных кинофестивалях, что принесло Антону Птушкину первые режиссерские победы.

Где смотреть фильм "Мы, наши любимцы и война"

Если вы еще не успели посмотреть документальный фильм "Мы, наши любимцы и война", искренне рекомендуем это сделать. А смотреть ленту легально в высоком качестве да еще и без перерывов на рекламу можно на обновленной платформе телевидения и кино Киевстар ТВ.

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