В теперішніх реаліях є чимало актуальних тем, які стають основою для документальних стрічок. Серед них – дебютна робота телеведучого і ютуб-блогера Антона Птушкіна.

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У рамках спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою кіно і телебачення Київстар ТБ розповідає про документальний фільм, що зібрав рекордну суму в прокаті.

"Інколи, коли ми думаємо, що рятуємо тварин, – насправді тварини рятують нас"

Документальна стрічка "Ми, наші улюбленці та війна" розповідає про українців та їхніх домашніх тварин на тлі російського вторгнення. Починаючи з 24 лютого 2022 року, багато людей змушені були покинути свої домівки та оселитись в інших містах. Із собою вони забирали тварин.

Головними героями фільму стали коти, собаки, леви, ведмеді, лемури та навіть хамелеон на прізвисько Ігор. Також режисер показав людей, без яких історія цих тварин була б завершеною. Відважні українці розкажуть, як вони рятували чотирилапих у час війни. Крім цього, режисер взяв коментарі в іноземців, які були вражені подвигами людей.

Майже у всіх фільмів у прокаті зараз є "теглайн" – це така потужна фраза на афіші, яка описує, про що саме це кіно. У нас на афіші немає теглайну, але фразу ми знайшли: "Інколи, коли ми думаємо, що рятуємо тварин, – насправді тварини рятують нас", – це цитата однієї з героїнь,

– написав Антон Птушкін у своєму інстаграмі.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер фільму

Ну і яка українська документальна стрічка про тварин може обійтись без улюбленців мільйонів? Глядачі побачать у фільмі знаменитих пса Патрона і кота Шафу, які разом із своїми власниками перебувають на службі.

Як сприйняли дебютну роботу Антона Птушкіна

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" став першою режисерською кінокартиною для телеведучого і відомого блогера Антона Птушкіна. І, не будемо приховувати: дуже успішною.

Сам режисер зізнається, що раніше нічого подібного не знімав, а над документалкою працював 1,5 року.

Цей проєкт взагалі відрізняється від усього, що я робив раніше: тут не буде красивих ландшафтів, прольотів на дроні (бо всі дрони самі знаєте де) чи чогось такого. Це – спроба показати війну в Україні під іншим кутом – через відносини людей і тварин,

– розповідає підписникам Антон Птушкін.

Презентували стрічку на 12-у кінофестивалі Doc Kyiv Fest, що відбувся наприкінці березня 2024 року. Після цього "Ми, наші улюбленці та війна" можна було переглянути у кінотеатрах. Всього за тиждень у прокаті фільм зібрав 2,3 мільйона доларів, що стало рекордом для документального кіно в Україні.

У мережі чимало кіноманів залишили схвальні відгуки про стрічку. Високо оцінили "Ми, наші улюбленці та війна" і актори професійного театру тіней, які записали особливу відеоподяку авторам стрічки.

"Рятувати тварин, щоб залишатися людиною", – так у фільмі говорить пані Ася Серпинська, і саме такою фразою закарбувався у голові фільм. Він дійсно не лише про тварин, але переважно – про людей, про незліченні історії прояву людяності і доброти. Боляче звісно усвідомлювати, що про природу краси і незламності душ українців світ дізнається через документальні кадри, зняті на тлі жахів війни. Але в цих кадрах тепер житиме образ українців з величезним серцем, як життєвий приклад, символ віри і надії у все людство,

– написала акторка театру.

Документалка отримала визнання не лише в Україні, але й за її межами. Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" презентували на міжнародних кінофестивалях, що принесло Антону Птушкіну перші режисерські перемоги.

Де дивитися фільм "Ми, наші улюбленці та війна"

Якщо ви ще не встигли переглянути документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна", щиро рекомендуємо це зробити. А дивитись стрічку легально у високій якості та ще й без перерв на рекламу можна на оновленій платформі телебачення і кіно Київстар ТБ.

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