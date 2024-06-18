Этот успех превысил ожидания аналитиков и подтвердил большую популярность продолжения известного анимационного фильма. Успех фильма подтверждает мастерство Pixar в создании анимационных шедевров, находящих отклик в сердцах зрителей всех возрастов.

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"Мыслями наизнанку 2" побил рекорды кассовых сборов

Мультфильм от Walt Disney Pictures и Pixar за первый уикенд собрал 155 миллионов долларов в США и 295 миллионов долларов в мировом прокате. По данным кинокомпании Disney, этот мультфильм стал самым успешным в мировом прокате за всю историю анимационных фильмов.

В Северной Америке продажи билетов достигли исключительных результатов. Этот показатель позволил мультфильму опередить "Дюну: Часть вторая", которая ранее занимала позицию лидера по кассовым сборам на первых выходных проката этого года.

Мультфильм не только затмил конкурентов, но и установил новый стандарт для успешного старта в кинотеатрах.

О чем мультфильм "Мыслями наизнанку 2"

"Мыслями наизнанку 2" – первый сиквел к оскароносному мультфильму 2015 года, который сосредотачивался на эмоциях молодой девушки Райли. Первый фильм получил признание критиков и зрителей за свой уникальный подход к изображению внутреннего мира человека через персонажей, которые воплощают различные эмоции.

В первой части мультфильма основное внимание уделялось таким чувствам, как радость, страх, гнев, отвращение и печаль. Эти эмоции играли главную роль в жизни Райли, помогая ей адаптироваться к новым ситуациям и преодолевать трудности. Зрители увидели, как эмоции взаимодействуют друг с другом и влияют на поведение и решения девушки.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Во второй части "Мыслями наизнанку 2" акцент смещается на новые эмоции, такие как зависть и тревога.

Интересно, что мультфильм стал познавательным не только для детей, но и для взрослых, которые работают над своим ментальным состоянием и эмоциональным интеллектом.