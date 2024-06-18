Самый успешный дебют в кино: мультфильм "Мыслями наизнанку 2" побил рекорды кассовых сборов

Анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" от студии Pixar установил новый рекорд кассовых сборов. За первые выходные после премьеры лента собрала примерно 295 миллионов долларов во всем мире.

Этот успех превысил ожидания аналитиков и подтвердил большую популярность продолжения известного анимационного фильма. Успех фильма подтверждает мастерство Pixar в создании анимационных шедевров, находящих отклик в сердцах зрителей всех возрастов.

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"Мыслями наизнанку 2" побил рекорды кассовых сборов

Мультфильм от Walt Disney Pictures и Pixar за первый уикенд собрал 155 миллионов долларов в США и 295 миллионов долларов в мировом прокате. По данным кинокомпании Disney, этот мультфильм стал самым успешным в мировом прокате за всю историю анимационных фильмов.

В Северной Америке продажи билетов достигли исключительных результатов. Этот показатель позволил мультфильму опередить "Дюну: Часть вторая", которая ранее занимала позицию лидера по кассовым сборам на первых выходных проката этого года.

Мультфильм не только затмил конкурентов, но и установил новый стандарт для успешного старта в кинотеатрах.

О чем мультфильм "Мыслями наизнанку 2"

"Мыслями наизнанку 2" – первый сиквел к оскароносному мультфильму 2015 года, который сосредотачивался на эмоциях молодой девушки Райли. Первый фильм получил признание критиков и зрителей за свой уникальный подход к изображению внутреннего мира человека через персонажей, которые воплощают различные эмоции.

В первой части мультфильма основное внимание уделялось таким чувствам, как радость, страх, гнев, отвращение и печаль. Эти эмоции играли главную роль в жизни Райли, помогая ей адаптироваться к новым ситуациям и преодолевать трудности. Зрители увидели, как эмоции взаимодействуют друг с другом и влияют на поведение и решения девушки.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Во второй части "Мыслями наизнанку 2" акцент смещается на новые эмоции, такие как зависть и тревога.

Интересно, что мультфильм стал познавательным не только для детей, но и для взрослых, которые работают над своим ментальным состоянием и эмоциональным интеллектом.