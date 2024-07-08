Эта работа, рассказывающая об эмоциях маленькой девочки, поразила зрителей своей уникальной концепцией и глубоким смыслом. В материале узнаете, о каких кассовых сборах идет речь.

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"Мыслями наизнанку 2" стал одним из самых кассовых мультфильмов: подробности

С момента премьеры 14 июня, мультфильм от Disney и Pixar, "Мыслями наизнанку 2", собрал в прокате 1,22 миллиарда долларов. Этот проект занял пятое место в рейтинге самых прибыльных фильмов и мультфильмов в истории кинематографа.

Сейчас лидером этого рейтинга остается фильм "Король Лев" 2019 года выпуска, который заработал в прокате 1,66 миллиарда долларов.

По сравнению с первой частью, "Мыслями наизнанку 2" переместил первую часть "Миньонов" на шестое место, поскольку последняя заработала 1,15 миллиарда долларов.

Сюжет мультфильма "Мыслями наизнанку" рассказывает о процессе взросления девочки из США, которая испытывает разные, но типичные для своего возраста эмоции.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Главные эмоции, которые контролируют жизнь главной героини, сталкиваются с внезапным выселением, чтобы освободить место для чего-то совершенно нового. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение успешно работают вместе в течение длительного времени, но они не знают, что чувствовать, когда появляется Тревожность. И, кажется, она не пришла сама.

Картина получила высокие оценки как от критиков, так и от зрителей, идеально подходя для просмотра как детям, так и взрослым.