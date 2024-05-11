Почувствовать мелодию души: 3 фильма о музыкантах, которые стоят вашего внимания

Уже сегодня, 11 мая, в Мальме отгремит финал Евровидения-2024. Если вы фанатеете от песенного конкурса и обожаете музыку, обязательно посмотрите эти фильмы.

Кино 24 собрал 3 интересных фильма о музыкантах. Некоторые из них созданы на основе реальных событий, поэтому вызывают еще большее желание пересмотреть.

К слову Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

"Богемная рапсодия"

Британский биографический фильм рассказывает о группе Queen и жизни его участников, в частности лидера рок-группы – Фредди Меркьюри. Многие знают его только как музыканта, голос которого очаровывал миллионы поклонников. Но его закулисная жизнь была полна тайн.

До популярности Фредди практически не хватало денег на жизнь, поэтому он прибегал к нарушению закона. Также здесь рассказывается история отношений Меркьюри с девушкой легкого поведения. Что еще скрывал легендарный вокалист?

"Богемная рапсодия": смотрите трейлер онлайн

"Элвис"

Биографическая лента об Элвисе Пресли с Остином Батлером в главной роли рассказывает историю знаменитого музыканта. Сюжет показывает детство Элвиса, как он перебрался в сельскую местность после потери отца, познакомился с музыкой афроамериканцев и стал восходящей звездой эстрады. Каким был путь Элвиса Пресли к титулу короля рок-н-ролла?

"Элвис": смотрите трейлер онлайн

"Звезда родилась"

Римейк одноименного фильма 1937 года рассказывает о кантри-музыканте Джексоне Мейне, который знакомится с талантливой певицей Элли. Между ними вспыхивает страсть и безумные чувства. Джексон готов помочь своей возлюбленной достичь настоящего успеха. Но пока карьера Элли набирает обороты, тем ухудшаются дела у самого Джексона.

"Звезда родилась": смотрите трейлер онлайн

Кроме того, присоединяйтесь к просмотру финала Евровидения-2024. И болейте за представительниц Украины – alyona alyona i Jerry Heil.