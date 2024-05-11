Кіно 24 зібрав 3 цікаві фільми про музикантів. Деякі з них створені на основі реальних подій, тому викликають ще більше бажання переглянути.

До слова Євробачення близько: 3 найкращі фільми про конкурси, які змушують повірити у себе

"Богемна рапсодія"

Британський біографічний фільм розповідає про гурт Queen та життя його учасників, зокрема лідера рок-групи – Фредді Мерк'юрі. Багато хто знає його лише як музиканта, голос якого зачаровував мільйони шанувальників. Та його залаштункове життя було повне таємниць.

До популярності Фредді практично не вистачало грошей на життя, тому він вдавався до порушення закону. Також тут розповідається історія стосунків Мерк'юрі з дівчиною легкої поведінки. Що ще приховував легендарний вокаліст?

"Богемна рапсодія": дивіться трейлер онлайн

"Елвіс"

Біографічна стрічка про Елвіса Преслі з Остіном Батлером у головній ролі розповідає історію знаменитого музиканта. Сюжет показує дитинство Елвіса, як він перебрався в сільську місцевість після втрати батька, познайомився з музикою афроамериканців та став висхідною зіркою естради. Яким був шлях Елвіса Преслі до титулу короля рок-н-ролу?

"Елвіс": дивіться трейлер онлайн

"Народження зірки"

Римейк однойменного фільму 1937 року розповідає про кантрі-музиканта Джексона Мейна, який знайомиться з талановитою співачкою Еллі. Між ними спалахує пристрасть та шалені почуття. Джексон готовий допомогти своїй коханій досягти справжнього успіху. Але поки кар'єра Еллі набирає обертів, тим погіршуються справи у самого Джексона.

"Народження зірки": дивіться трейлер онлайн

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