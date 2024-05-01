В этом апреле стриминговая платформа Netflix пополнилась еще одним крутым сериалом. Это кинокартина “Жизнь на Марсе”, что выходил с января 2006 по апрель 2007 на канале BBC. Название сериала “Жизнь на Марсе” является отсылкой к знаменитой песни Дэвида Боуи, пишет Кино 24. Он сочетает в себе жанр научной фантастики и детектива.

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О чем рассказывает сериал

В центре сюжета – история манчестерского полицейского Сэма Тайлера. Мужчину сбивает машина в 2006 году, а приходит в себя он уже в 1973 году.

Сэм оказывается инспектором собственного отделения, а его начальник – Джин Хант. В течение нескольких сезонов мужчина пытается найти путь домой и понять: он сошел с ума, или действительно сумел перенестись в прошлое.

"Жизнь на Марсе": смотрите трейлер онлайн

Сериал получил популярность не во всех странах. В то же время критики в основном оценивали его положительно, называя "забавным, драматическим и увлекательным шедевром". К тому же он дважды выиграл премию Эмми.

Сейчас сериал "Жизнь на Марсе" имеет немалый рейтинг по IMDb – это 8.4 из 10, а также 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes. Это свидетельствует о том, что он является одним из лучших детективных шоу.

Какая лента скоро выйдет на Netflix

На стриминговой платформе уже сегодня, 1 мая, будет представлен фильм Алана Бадоева "Долгие сутки". Это лента, рассказывающая о выживании, сопротивление и жизни украинцев во время войны. К созданию присоединились сами люди, которые снимали моменты войны на свои телефоны.