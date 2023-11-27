Фильмирование стартовало 23 ноября в Киеве. Идея сюжета фильма взята из реальной истории жительницы Конотопа и воплощает образ украинской ведьмы, возникший из легенд и народных преданий.

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"Конотопская ведьма" – украинский проект с мифологической основой

В основе сюжета лежит история древней ведьмы из Конотопа, которая, влюбившись в обычного парня, отказалась от своих ведьмских сил. Однако когда русские солдаты захватывают город и жестоко убивают ее возлюбленного во время полномасштабной войны, она решает отомстить, восстанавливая свои силы и готовя страшную казнь для убийц своего жениха.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн первый тизер фильма

Лента несет зрителям глубокий смысл, подчеркивая важность сохранения человечности. В моменты, когда есть безудержное желание и праведная ярость для того, чтобы отомстить врагу, важно самому не стать монстром.

Авторы и актеры фильма

Фильм "Конотопская ведьма" будет поставлен режиссером Андреем Колесником, для которого этот проект в жанре ужаса станет кинодебютом. Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек (известный своей работой над "Сторожевой Заставой", "Захаром Беркутом" и "Мавкой. Лесной песней"). Операторскую постановку возьмет на себя Константин Пономарев ("Снайпер. Белый Ворон", "Максим Оса: Золото Песиголовца"). Производство фильма возложено на Ирину Костюк (известная своей работой над кинотрилогией "Бешеная свадьба", комедией "Большая прогулка" и анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня")

Главную роль воплотит Татьяна Малкова, а ее любимого Андрея – Тарас Цымбалюк. Также в команду присоединились известные украинские актеры: Елена Хохлаткина, Иван Шаран, Павел Вишняков, Ярослав Шахторин и другие.

В широкий прокат "Конотопская ведьма" выйдет в следующем году

Создатели настроены на максимально точное воспроизведение контекста войны, которую сейчас переживают украинцы.

Первый съемочный день творческая команда провела на площадке ритуал с куклами-вуду, который назвали "иглу в орка",

– говорится в сообщении FILM.UA.

Съемки фильма состоятся в Киеве и Киевской области, в локациях, отмечаемых атмосферой мистицизма. В частности, это будет Пуща-Водица, лес в Конча-Заспе, село Старое, заброшенная тюрьма НКВД на Печерске, Ирпень и, конечно, сам Конотоп.