Фільмування стартувало 23 листопада у Києві. Ідея сюжету фільму взята з реальної історії мешканки Конотопу і втілює образ української відьми, який виник з легенд і народних переказів.

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"Конотопська відьма" – український проєкт з міфологічною основою

В основі сюжету лежить історія стародавньої відьми з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, відмовилася від своїх відьомських сил. Однак, коли російські солдати захоплюють місто та жорстоко вбивають її коханого під час повномасштабної війни, вона вирішує помститися, відновлюючи свої сили та готуючи страшну кару для вбивць свого нареченого.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн перший тизер фільму

Стрічка несе глядачам глибокий зміст, підкреслюючи важливість збереження людяності. У моменти, коли є нестримне бажання і праведна лють для того, щоб помститись ворогу, важливо самому не стати монстром.

Автори та актори фільму

Фільм "Конотопська відьма" буде поставлений режисером Андрієм Колесником, для якого цей проєкт у жанрі жаху стане кінодебютом. Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек (відомий своєю роботою над "Сторожовою Заставою", "Захаром Беркутом" та "Мавкою. Лісовою піснею"). Операторську постановку візьме на себе Костянтин Пономарьов ("Снайпер. Білий Ворон", "Максим Оса: Золото Песиголовця"). Виробництво фільму покладено на Ірину Костюк (відома своєю роботою над кінотрилогією "Скажене весілля", комедією "Велика прогулянка" та анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня")

Головну роль втілить Тетяна Малкова, а її коханого Андрія – Тарас Цимбалюк. Також до команди долучились відомі українські актори: Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Павло Вишняков, Ярослав Шахторін та інші.

У широкий прокат "Конотопська відьма" вийде наступного року

Творці налаштовані на максимально точне відтворення контексту війни, яку нині переживають українці.

Першого знімального дня творча команда провела на майданчику ритуал з ляльками-вуду, який назвали "голку в орка",

– йдеться у повідомленні FILM.UA.

Зйомки стрічки відбудуться в Києві та Київській області, у локаціях, що відзначаються атмосферою містицизму. Зокрема, це буде Пуща-Водиця, ліс у Конча-Заспі, село Старе, закинута тюрма НКВС на Печерську, Ірпінь і, звісно, сам Конотоп.