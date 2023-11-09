HD Rezka, ГидОнлайн, Kinokrad и другие: в Украине обновили список сервисов государства-агрессора

9 ноября 2023, 19:36
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Источник:

Национальный совет по телевидению и радиовещанию

Нацсовет расширил список аудиовизуальных медиа-сервисов и провайдеров аудиовизуальных услуг государства-агрессора. Такой вывод было сделано после тщательного мониторинга и анализа представленных материалов.

Так, в Украине запретили деятельность HD Rezka, ГидОнлайн, Амедиатека, Baskino, Kinokrad и еще 11 подобных сервисов.

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Это решение основывалось на несогласованности структуры собственности и полной или подавляющей ориентации на территорию и аудиторию государства-агрессора. В частности, для предоставления доступа к сервису использовалось доменное имя из России, язык интерфейса по умолчанию – русский. Также есть российская реклама и многие другие нарушения.

Какие медиа-сервисы вошли в список запрещенных

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Баскино;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • KINOGO;
  • Кинокрад;
  • Киноточка;
  • KinoZapas;
  • Kion;
  • Viju;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Известно, что с целью внедрения необходимых ограничительных действий медиарегулятор сообщит о своих решениях:

  • Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;
  • платформы цифровой дистрибуции мобильных приложений;
  • производителей телевизионных приемников и конечных (терминальных) оборудований, поставляемых в Украину;
  • Национальный банк, международные платежные системы.
Отметим, всего в перечень сервисов государства-агрессора вошли 22 медиасервиса.
Автор: Софія Хомишин