HD Rezka, ГидОнлайн, Kinokrad и другие: в Украине обновили список сервисов государства-агрессора

Нацсовет расширил список аудиовизуальных медиа-сервисов и провайдеров аудиовизуальных услуг государства-агрессора. Такой вывод было сделано после тщательного мониторинга и анализа представленных материалов.

Так, в Украине запретили деятельность HD Rezka, ГидОнлайн, Амедиатека, Baskino, Kinokrad и еще 11 подобных сервисов.

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Это решение основывалось на несогласованности структуры собственности и полной или подавляющей ориентации на территорию и аудиторию государства-агрессора. В частности, для предоставления доступа к сервису использовалось доменное имя из России, язык интерфейса по умолчанию – русский. Также есть российская реклама и многие другие нарушения.

Какие медиа-сервисы вошли в список запрещенных

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Кинокрад;

Киноточка;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Известно, что с целью внедрения необходимых ограничительных действий медиарегулятор сообщит о своих решениях:

Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;

платформы цифровой дистрибуции мобильных приложений;

производителей телевизионных приемников и конечных (терминальных) оборудований, поставляемых в Украину;

Национальный банк, международные платежные системы.

, всего в перечень сервисов государства-агрессора вошли 22 медиасервиса.