HD Rezka, ГидОнлайн, Kinokrad и другие: в Украине обновили список сервисов государства-агрессора
Нацсовет расширил список аудиовизуальных медиа-сервисов и провайдеров аудиовизуальных услуг государства-агрессора. Такой вывод было сделано после тщательного мониторинга и анализа представленных материалов.
Так, в Украине запретили деятельность HD Rezka, ГидОнлайн, Амедиатека, Baskino, Kinokrad и еще 11 подобных сервисов.
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Это решение основывалось на несогласованности структуры собственности и полной или подавляющей ориентации на территорию и аудиторию государства-агрессора. В частности, для предоставления доступа к сервису использовалось доменное имя из России, язык интерфейса по умолчанию – русский. Также есть российская реклама и многие другие нарушения.
Какие медиа-сервисы вошли в список запрещенных
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA;
- KINOGO;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- KinoZapas;
- Kion;
- Viju;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).
Известно, что с целью внедрения необходимых ограничительных действий медиарегулятор сообщит о своих решениях:
- Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;
- платформы цифровой дистрибуции мобильных приложений;
- производителей телевизионных приемников и конечных (терминальных) оборудований, поставляемых в Украину;
- Национальный банк, международные платежные системы.