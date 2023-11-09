Так, в Україні заборонили діяльність HD Rezka, ГідОнлайн, Амедиатека, Baskino, Kinokrad та ще 11 подібних сервісів.
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Це рішення ґрунтувалося на неузгодженості структури власності та повної або переважної орієнтації на територію та аудиторію держави-агресора. Зокрема, для надання доступу до сервісу використовувалася доменне ім'я з Росії, мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Також є російська реклама та багато інших порушень.
Які медіа-сервіси увійшли до списку заборонених
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- KINOGO;
- Kinokrad;
- Kinotochka;
- KinoZapas;
- Kion;
- Viju;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрёшка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Відомо, що з метою впровадження необхідних обмежувальних дій Медіарегулятор повідомить про свої рішення:
- Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку;
- платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків;
- виробників телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну;
- Національний банк України, міжнародні платіжні системи.