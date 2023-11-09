Так, в Україні заборонили діяльність HD Rezka, ГідОнлайн, Амедиатека, Baskino, Kinokrad та ще 11 подібних сервісів.

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Це рішення ґрунтувалося на неузгодженості структури власності та повної або переважної орієнтації на територію та аудиторію держави-агресора. Зокрема, для надання доступу до сервісу використовувалася доменне ім'я з Росії, мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Також є російська реклама та багато інших порушень.

Які медіа-сервіси увійшли до списку заборонених

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрёшка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Відомо, що з метою впровадження необхідних обмежувальних дій Медіарегулятор повідомить про свої рішення:

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку;

платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків;

виробників телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну;

Національний банк України, міжнародні платіжні системи.

Зазначимо, всього до переліку сервісів держави-агресора увійшли 22 медіасервіси.