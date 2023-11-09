Так, в Україні заборонили діяльність HD Rezka, ГідОнлайн, Амедиатека, Baskino, Kinokrad та ще 11 подібних сервісів.

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Це рішення ґрунтувалося на неузгодженості структури власності та повної або переважної орієнтації на територію та аудиторію держави-агресора. Зокрема, для надання доступу до сервісу використовувалася доменне ім'я з Росії, мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Також є російська реклама та багато інших порушень.

Які медіа-сервіси увійшли до списку заборонених

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • KINOGO;
  • Kinokrad;
  • Kinotochka;
  • KinoZapas;
  • Kion;
  • Viju;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрёшка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Відомо, що з метою впровадження необхідних обмежувальних дій Медіарегулятор повідомить про свої рішення:

  • Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку;
  • платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків;
  • виробників телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну;
  • Національний банк України, міжнародні платіжні системи.