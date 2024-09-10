Звезда "Женского доктора" о случае, который изменил ее позицию относительно языка: "Мне было стыдно"

Надежда Левченко, известная по участию в телепроектах "Дежурный врач", "Перевозчица" и "Женский доктор. Новая жизнь 2", поделилась личной историей, которая повлияла на ее мировоззрение и отношение к языковому вопросу. Актриса призналась, что в детстве пережила инцидент, который заставил ее задуматься над собственным выбором.

В детстве Левченко общалась исключительно на языке врага и не видела в этом ничего плохого. Однако судьбоносная встреча в Ивано-Франковске изменила ее мировоззрение.

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Надежда Левченко о случае, который изменил ее позицию относительно языка

Актриса Надежда Левченко рассказала, что еще в 1992 году она не чувствовала необходимости разговаривать на украинском языке. В то время ее окружала преимущественно русскоязычная среда.

Левченко поделилась историей из своего детства, когда воин УПА швырнул в нее камнем, что вызвало у нее глубокую обиду. Это произошло во время игры в футбол на стадионе, когда она услышала в свой адрес: "Москали проклятые!"

Тот случай вызвал у ребенка возмущение, но не заставил его перейти на украинский язык.

Агрессией мы ничего не изменим. Только собственным примером и любовью,

– подчеркнула она.

Однако, хотя этот инцидент не повлиял на ее тогдашнее отношение к языку, судьба подготовила ей другую встречу с тем самым воином УПА. Уже взрослой, работая официанткой, Надежда увидела этого человека на одном из собраний.

"Где-то тогда я и начала говорить на украинском языке, потому что он начал меня окружать. На одном из таких собраний я увидела своего детского обидчика. Я слушала его, и мне было стыдно, что я ничего не знала и никогда не задумывалась. В конце концов, ко мне пришло понимание, почему этот дедушка так поступил тогда. Он вступил в УПА, когда ему было всего девять лет, прошел тяжелый путь борьбы и арестов под аккомпанемент русского языка", – вспомнила актриса.

Актриса признает, что с годами ее отношение к языковому вопросу изменилось. Она поддерживает мягкую украинизацию, но отмечает, что сейчас желание сделать замечание русскоязычным украинцам стало острее. Несмотря на это, она уверена, что изменения могут происходить только через собственный пример и любовь, а не через агрессию.