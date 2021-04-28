Украинский блогера и участница 11 сезона шоу "Холостяк" Надин Медведчук приняла участие в съемках популярной ленты "Крепостная". Пока неизвестно, эпизодическая у нее роль, или одна из главных в 3 сезоне сериала канала "СТБ".

По словам Надин в комментариях в инстаграме, она прекратила искать любовь в телевизионных реалити-шоу (типа "Холостяка"), но теперь она мечтает реализовать себя в кино. Одним из ее первых шагов стало участие в сериале 3 сезона "Крепостная".

Читайте также Надин из "Холостяка-11" рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проектах

Надин будет играть в "Крепостной" в 3 сезоне

Звезда уже похвасталась первыми кадрами из комнаты с роскошным интерьером. Позади нее можно увидеть фуршат со вкусностями для реквизита, а сама Надин надела очаровательный костюм с пышной юбкой времен XIX века.

"Я стала частью украинского костюмированной телевизионной драмы "Крепостная". Оказалась на балу в 1856 году. Почувствовала себя настоящей принцессой! Этот сезон будет захватывающим! Снималась в различных проектах, но это один из самых масштабных! Дыхание спирает от атмосферы, звуков оркестра и изысканности в деталях! Взгляды и манеры актеров в перерывах между съемками совсем не меняются – для меня это было необычно, насколько профессионально все входят в роль", – написала Надин в сети.

Для просмотра всех кадров листайте справа:

Женщина добавила, что ей настолько понравилась атмосфера и уровень съемок, что Надин поставила себе цель – сняться в главной роли сериала течение следующих 3-х лет. Сейчас она ожидает премьеру 3 сезона сериала "Крепостная", которая запланирована на 2021 год.

Реакция фанатов

Читатели Надин по-разному отреагировали на появление блогерши в сериале, но многие фанаты подчеркнули, что ей очень подходит образ из сериала.

"Вам очень идет этот невероятно красивый образ";

"Как тебе подходит платье и эта атмосфера! Невероятно!";

"Это говорит та, которая говорила: "Все, я не буду сниматься в телевизионных проектах";

"Вы как настоящая княжна";

"Ей что, нечего делать – по проектах ходит только";

"Обожаю этот сериал";

"Умничка!";

"Очень красивая, словно родилась в ту эпоху".

Что известно о Надин и шоу "Холостяк"