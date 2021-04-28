Экс-участница "Холостяка" Надин снялась в сериале "Крепостная": первые кадры в роскошном костюме
Украинский блогера и участница 11 сезона шоу "Холостяк" Надин Медведчук приняла участие в съемках популярной ленты "Крепостная". Пока неизвестно, эпизодическая у нее роль, или одна из главных в 3 сезоне сериала канала "СТБ".
Источник:инстаграм Надин Медведчук
По словам Надин в комментариях в инстаграме, она прекратила искать любовь в телевизионных реалити-шоу (типа "Холостяка"), но теперь она мечтает реализовать себя в кино. Одним из ее первых шагов стало участие в сериале 3 сезона "Крепостная".
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Надин будет играть в "Крепостной" в 3 сезоне
Звезда уже похвасталась первыми кадрами из комнаты с роскошным интерьером. Позади нее можно увидеть фуршат со вкусностями для реквизита, а сама Надин надела очаровательный костюм с пышной юбкой времен XIX века.
"Я стала частью украинского костюмированной телевизионной драмы "Крепостная". Оказалась на балу в 1856 году. Почувствовала себя настоящей принцессой! Этот сезон будет захватывающим! Снималась в различных проектах, но это один из самых масштабных! Дыхание спирает от атмосферы, звуков оркестра и изысканности в деталях! Взгляды и манеры актеров в перерывах между съемками совсем не меняются – для меня это было необычно, насколько профессионально все входят в роль", – написала Надин в сети.
Для просмотра всех кадров листайте справа:
Женщина добавила, что ей настолько понравилась атмосфера и уровень съемок, что Надин поставила себе цель – сняться в главной роли сериала течение следующих 3-х лет. Сейчас она ожидает премьеру 3 сезона сериала "Крепостная", которая запланирована на 2021 год.
Реакция фанатов
Читатели Надин по-разному отреагировали на появление блогерши в сериале, но многие фанаты подчеркнули, что ей очень подходит образ из сериала.
- "Вам очень идет этот невероятно красивый образ";
- "Как тебе подходит платье и эта атмосфера! Невероятно!";
- "Это говорит та, которая говорила: "Все, я не буду сниматься в телевизионных проектах";
- "Вы как настоящая княжна";
- "Ей что, нечего делать – по проектах ходит только";
- "Обожаю этот сериал";
- "Умничка!";
- "Очень красивая, словно родилась в ту эпоху".
Что известно о Надин и шоу "Холостяк"
- Женщина стала одной из 15 участниц популярного шоу на "СТБ" – "Холостяк" 11 сезон. Главным героем шоу стал Михаил Заливако.
- Проект Надин покинула быстро – в 3 выпуске она отправилась домой вместе с другими участницами шоу.
- Михаил Заливако решил попрощаться с Надин в 3 выпуске, потому что не поверил в искренность ее намерений. Девушка уже была участницей многих шоу и 5 лет подряд стремилась попасть в "Холостяк". По мнению мужчины, блогерша искала публичных отношений.
- Впоследствии она объяснила, что ищет счастья на тв-проектах, поскольку верит, что мужчины там действительно ищут серьезные отношения.
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